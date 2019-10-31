قالت كتلة الوفاء للمقاومة البرلمانية التابعة لحزب الله اللبناني إن استقالة حكومة سعد الحريري "ستُسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الإصلاحات وإقرار موازنة 2020".

وأشارت الكتلة في بيان لها إلى أن "الوضع الحالي يفرض على القوى السياسية كافة أن تتحمل مسؤولية ما قد ينجم عن تداعيات استقالة الحكومة".

فيما أبدت الكتلة أملها في أن تسلك الاستشارات النيابية مسارها الطبيعي من أجل الشروع في تأليف حكومة قادرة على النهوض بالمهام المطلوبة منها لتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي والتصدر لملفات الفساد والفاسدين.

ودعت حاكمية المصرف المركزي إلى "اتخاذ الإجراءات الضرورية الضامنة لعدم تفلّت الوضع الاقتصادي في البلاد".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجات رافضة لمشروع حكومي يزيد الضرائب على المواطنين في موازنة العام 2020.

ومنذ اليوم الثاني من الاحتجاجات، أُغلقت أبواب المؤسسات الرسمية والخاصة، ولا سيما المصرفية والتعليمية.

وترتب على الاحتجاجات استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري الثلاثاء، استجابة لمطالب المتظاهرين الذين طالبوا باستقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة.