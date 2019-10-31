أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي بين تركيا وجورجيا في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الجورجي جيورجي جاخاريا الخميس، في المجمع الرئاسي التركي بأنقرة.

وأعرب أردوغان عن ثقته التامة باستمرار التنمية في جورجيا، وتطور العلاقات التركية-الجورجية في ظل قيادة جاخاريا.

وقال إنه بحث مع جاخاريا الفرص التي توفرها الروابط التاريخية والقيم المشتركة وعلاقات الجوار القائمة بين تركيا وجورجيا، معرباً عن أسفه حيال حدوث نوع من الانقطاع على مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتابع: "من خلال التعليمات التي أصدرناها اليوم لوزيري الخارجية، سنعقد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي بيننا في أقرب وقت".

وقال أردوغان إنه أكّد مع جاخاريا عزم البلدين على رفع حجم التجارة من 1.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار بشكل سريع.

وشدّد الرئيس التركي على أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ستفضي إلى نتائج إيجابية بالمنطقة وليس فقط على الصعيد الثنائي.