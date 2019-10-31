سياسة
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تأجيل توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي
نقلت وكالة الأناضول عن مصدر في فريق المشاورات التابع للحكومة اليمنية إعلانه تأجيل موعد توقيع الاتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، والذي كان مقرراً الخميس، دون توضيح سبب التأجيل.
تأجيل توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي
مصدر في الحكومة اليمنية يعلن تأجيل توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً / AFP
31 أكتوبر 2019

كشف مصدر في فريق المشاورات التابع للحكومة اليمنية عن تأجيل موعد توقيع الاتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، والذي كان مقرراً الخميس.

ولم يوضح المصدر الحكومي سبب تأجيل توقيع الاتفاق أو موعده الجديد، وفقاً لوكالة الأناضول.

وكان عضو فريق المشاورات عن المجلس الانتقالي عدنان الكاف أكّد، عبر تغريدة نشرها الخميس، أن "التوقيع سيتم خلال ساعات في العاصمة السعودية الرياض"، معتبراً أنه "انتصار عظيم للجنوب وأبنائه".

وعزا مصدر مطلع تأجيل توقيع ما اصطلح على تسميته "اتفاق الرياض" إلى الأحداث الأخيرة في محافظتي سقطرى وأبين جنوبي اليمن. ورجّح المصدر أن يكون تصعيد مسلحي "الانتقالي" في سقطرى الأربعاء، والمواجهات بين قوات الجيش و"المجلس الانتقالي" في مدينة أحور بمحافظة أبين الخميس، أديّا إلى تأجيل توقيع الاتفاق الذي أُعلِن التوصل إليه قبل أسبوع.

وكان عضو في فريق المشاورات التابع للحكومة قال الثلاثاء، إنه التوقيع سيتم الخميس في الرياض، بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورعاية السعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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