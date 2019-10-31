تجاوز عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 41 مليون سائح.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارة الثقافة والسياحة وهيئة الإحصاء التركيتين، الخميس.

وأوضح البيان أن عائدات تركيا من السياح خلال الفترة المذكورة، بلغت 26.63 مليار دولار.

وأشارت معطيات الوزارة إلى أن عدد الزوار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي زاد بنسبة 14.50%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأن معدل إنفاق السائح الواحد خلال وجوده في تركيا، بلغ 649 دولاراً.

وجاء السياح الروس في مقدمة السياح الأجانب الذين توافدوا إلى تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 15.28%، تلاهم الألمان بـ12.43%، والبريطانيون في المرتبة الثالثة.