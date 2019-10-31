سياسة
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41 مليون سائح يزورون تركيا خلال 9 أشهر
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية زيارة 41 مليون سائح في الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري إلى تركيا، مشيرة إلى أن الروس احتلوا المرتبة الأولى في عدد السياح القادمين إليها.
41 مليون سائح يزورون تركيا خلال 9 أشهر
عائدات تركيا من السياح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 26.63 مليار دولار / AA
31 أكتوبر 2019

تجاوز عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 41 مليون سائح.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارة الثقافة والسياحة وهيئة الإحصاء التركيتين، الخميس.

وأوضح البيان أن عائدات تركيا من السياح خلال الفترة المذكورة، بلغت 26.63 مليار دولار.

وأشارت معطيات الوزارة إلى أن عدد الزوار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي زاد بنسبة 14.50%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأن معدل إنفاق السائح الواحد خلال وجوده في تركيا، بلغ 649 دولاراً.

وجاء السياح الروس في مقدمة السياح الأجانب الذين توافدوا إلى تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 15.28%، تلاهم الألمان بـ12.43%، والبريطانيون في المرتبة الثالثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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