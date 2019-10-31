سياسة
1 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: نسير على دستور نشر السلام في البلاد والعالم
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو خلال افتتاح مؤتمر إسطنبول السادس للوساطة إن بلاده ساهمت بشكل كبير في الوساطة ومنع حدوث الخلافات.
جاوش أوغلو: نسير على دستور نشر السلام في البلاد والعالم
وزير الخارجية التركي: نسير على دستور مؤسس الجمهورية الداعي لنشر السلام في العالم / AA
31 أكتوبر 2019

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، إن بلاده تسير على دستور مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، الداعي لنشر السلام في البلاد والعالم.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر إسطنبول السادس للوساطة، الذي جاء تحت شعار "تقييم الأوضاع والتطلع نحو المستقبل.

وأوضح جاوش أوغلو أن الخلافات العالمية تؤثر على حوالي ثلث سكان الكرة الأرضية، مبيناً أن التنظيمات الإرهابية ساهمت بشكل كبير في الصراعات القائمة بين الدول مشيراً إلى أن بلاده ترتكز في سياساتها الخارجية على الوساطة ومنع حدوث الخلافات.

وأشار الوزير التركي إلى انضمام 59 عضواً في مبادرة الوساطة من أجل السلام، التي أطلقتها أنقرة وفنلندا قبل 10 أعوام وأنها تحولت إلى عائلة كبيرة سجلت مساهمات كبيرة في الوساطة.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us