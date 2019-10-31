قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، إن بلاده تسير على دستور مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، الداعي لنشر السلام في البلاد والعالم.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر إسطنبول السادس للوساطة، الذي جاء تحت شعار "تقييم الأوضاع والتطلع نحو المستقبل.

وأوضح جاوش أوغلو أن الخلافات العالمية تؤثر على حوالي ثلث سكان الكرة الأرضية، مبيناً أن التنظيمات الإرهابية ساهمت بشكل كبير في الصراعات القائمة بين الدول مشيراً إلى أن بلاده ترتكز في سياساتها الخارجية على الوساطة ومنع حدوث الخلافات.

وأشار الوزير التركي إلى انضمام 59 عضواً في مبادرة الوساطة من أجل السلام، التي أطلقتها أنقرة وفنلندا قبل 10 أعوام وأنها تحولت إلى عائلة كبيرة سجلت مساهمات كبيرة في الوساطة.