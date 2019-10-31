قتل 8 مدنيين جرّاء تفجير إرهابي بمركبة مفخخة في مدينة عفرين السورية المتاخمة للحدود التركية.

ووقع التفجير الإرهابي صباح الخميس بشاحنة صغيرة مفخخة كانت متروكة في سوق الخضار بعفرين.

وأسفر التفجير وفق المعطيات الأولية عن مقتل 8 مدنيين، وإصابة 14 بعضهم بحالة حرجة، جرى نقلهم إلى المستشفيات.

ويوجد بين الجرحى طفلان، أصيبا جراء التفجير الذي أدى إلى اندلاع حرائق في السوق.

وفي 18 مارس/آذار 2018، جرى تحرير منطقة "عفرين" من تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي، في إطار عملية "غصن الزيتون".

لكن التنظيم الإرهابي يواصل استهداف المدنيين عبر تفجير السيارات المفخخة في المنطقة بين الحين والآخر.