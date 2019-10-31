دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، قوات بلاده الموجودة في مدينة تل أبيض شمال سوريا، إلى التأهب والجاهزية التامة.

جاء ذلك في خطابه للقوات المنتشرة في المدينة المذكورة أثناء زيارة أجراها الليلة الماضية إلى الحدود التركية السورية برفقة رئيس الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار.

والتقى أقار والوفد المرافق له، قادة الوحدات العسكرية المشاركة في عملية نبع السلام.

وفي خطابه للقوات التركية في تل أبيض، قال أقار: "لم تستتب الأمور بعد هنا، ويمكن أن يحدث أي شيء في أيّة لحظة، وعليه ليكن الجميع على أهبة الاستعداد".

وأشار أقار إلى حساسية المرحلة الراهنة، مبيناً أن القوات المسلحة تقوم بواجبها في حماية أمن الحدود والمواطنين على أكمل وجه.

وأكد أن الغاية الأساسية من وجود القوات التركية في سوريا، هي توفير أمن الحدود وسلامة المواطنين الأتراك القاطنين في المناطق الحدودية وعدم السماح بتأسيس ممر إرهابي في الشمال السوري.

وأوضح أن تركيا تسعى أيضاً إلى توفير الأمن للسوريين وإتاحة فرصة العودة الطوعية لهم إلى ديارهم.

وتطرق أقار إلى مزاعم الإعلام الغربي حول استخدام القوات التركية أسلحة كيميائية في سوريا، فقال: "خزائننا خالية تماماً من هذه الأسلحة، ولا نمتلك منصات لإطلاقها".

وأضاف: "لكن بعض الجبناء من الإرهابيين يطلقون مثل هذه الأكاذيب بهدف تشويه صورة الجيش التركي".

وأشار إلى الأخبار الكاذبة التي تستهدف الجيش الوطني السوري، قائلاً إن تلك الأخبار تسعى لإظهار عناصر هذا الجيش على أنهم إرهابيون وخونة، وهذا أمر غير صحيح.