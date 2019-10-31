سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي يدعو قوات بلاده في تل أبيض السورية إلى التأهب
أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ورئيس الأركان وقائد القوات البرية زيارة تفقدية إلى الحدود التركية السورية. وخاطب أقار الوحدات العسكرية التركية في تل أبيض قائلاً: الوضع لم يستتب بعد ومن لا يرى كفاح تركيا ضد تنظيم داعش الإرهابي جاهل وأعمى البصيرة.
وزير الدفاع التركي يدعو قوات بلاده في تل أبيض السورية إلى التأهب
 أقار والوفد المرافق له التقى قادة الوحدات العسكرية المشاركة في عملية نبع السلام / وزارة الدفاع التركية
31 أكتوبر 2019

دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، قوات بلاده الموجودة في مدينة تل أبيض شمال سوريا، إلى التأهب والجاهزية التامة.

جاء ذلك في خطابه للقوات المنتشرة في المدينة المذكورة أثناء زيارة أجراها الليلة الماضية إلى الحدود التركية السورية برفقة رئيس الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار.

والتقى أقار والوفد المرافق له، قادة الوحدات العسكرية المشاركة في عملية نبع السلام.

وفي خطابه للقوات التركية في تل أبيض، قال أقار: "لم تستتب الأمور بعد هنا، ويمكن أن يحدث أي شيء في أيّة لحظة، وعليه ليكن الجميع على أهبة الاستعداد".

وأشار أقار إلى حساسية المرحلة الراهنة، مبيناً أن القوات المسلحة تقوم بواجبها في حماية أمن الحدود والمواطنين على أكمل وجه.

وأكد أن الغاية الأساسية من وجود القوات التركية في سوريا، هي توفير أمن الحدود وسلامة المواطنين الأتراك القاطنين في المناطق الحدودية وعدم السماح بتأسيس ممر إرهابي في الشمال السوري.

وأوضح أن تركيا تسعى أيضاً إلى توفير الأمن للسوريين وإتاحة فرصة العودة الطوعية لهم إلى ديارهم.

وتطرق أقار إلى مزاعم الإعلام الغربي حول استخدام القوات التركية أسلحة كيميائية في سوريا، فقال: "خزائننا خالية تماماً من هذه الأسلحة، ولا نمتلك منصات لإطلاقها".

وأضاف: "لكن بعض الجبناء من الإرهابيين يطلقون مثل هذه الأكاذيب بهدف تشويه صورة الجيش التركي".

وأشار إلى الأخبار الكاذبة التي تستهدف الجيش الوطني السوري، قائلاً إن تلك الأخبار تسعى لإظهار عناصر هذا الجيش على أنهم إرهابيون وخونة، وهذا أمر غير صحيح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us