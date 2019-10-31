لقي 73 شخصاً حتفهم وأصيب نحو 40 آخرين، الخميس، جراء نشوب حريق في قطار سريع قرب بلدة رحيم يار خان، في إقليم البنجاب جنوب باكستان.

وذكرت الشرطة أن موقداً للطهي انفجر أثناء إعداد الركاب للإفطار الصباحي، وأضافت الشرطة في تصريح صحفي أن الحريق تسبب في تدمير عربات القطار.

وقال وزير السكك الحديدية شيخ رشيد أحمد، إن الحريق اشتعل بسبب وجود زيت الطعام وأن معظم الوفيات نتجت جراء قفزهم من القطار.

وأوضح الوزير أن القطار كان متوجهاً من كراتشي (جنوب)، إلى مدينة روالبندي الواقعة شمال البلاد

من جهته، قال باقر حسين رئيس خدمة الإنقاذ بالمنطقة، إن عدد القتلى مرشح للزيادة.

وتمنع القوانين في باكستان وجود مواقد الغاز في القطارات، إلا أن الركاب يُدخلونها سراً لإعداد الوجبات في الرحلات الطويلة. وهي مشكلة شائعة في البلاد.