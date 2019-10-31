سياسة
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مصرع 73 شخصاً في انفجار غاز على متن قطار سريع بباكستان
نشب حريق في قطار قرب بلدة رحيم يار خان الباكستانية في إقليم البنجاب جنوب البلاد، وأودى بحياة 73 شخصاً وإصابة العشرات. وأشار وزير السكك الحديدية في باكستان إلى أن بعض ركاب القطار، لقوا حتفهم نتيجة إلقاء أنفسهم إلى الخارج بسبب الخوف من الانفجار.
مصرع 73 شخصاً في انفجار غاز على متن قطار سريع بباكستان
مقتل 65 شخصاً على الأقل وإصابة عشرات آخرين في حريق قطار بباكستان / Reuters
31 أكتوبر 2019

لقي 73 شخصاً حتفهم وأصيب نحو 40 آخرين، الخميس، جراء نشوب حريق في قطار سريع قرب بلدة رحيم يار خان، في إقليم البنجاب جنوب باكستان.

وذكرت الشرطة أن موقداً للطهي انفجر أثناء إعداد الركاب للإفطار الصباحي، وأضافت الشرطة في تصريح صحفي أن الحريق تسبب في تدمير عربات القطار.

وقال وزير السكك الحديدية شيخ رشيد أحمد، إن الحريق اشتعل بسبب وجود زيت الطعام وأن معظم الوفيات نتجت جراء قفزهم من القطار.

وأوضح الوزير أن القطار كان متوجهاً من كراتشي (جنوب)، إلى مدينة روالبندي الواقعة شمال البلاد

من جهته، قال باقر حسين رئيس خدمة الإنقاذ بالمنطقة، إن عدد القتلى مرشح للزيادة.

وتمنع القوانين في باكستان وجود مواقد الغاز في القطارات، إلا أن الركاب يُدخلونها سراً لإعداد الوجبات في الرحلات الطويلة. وهي مشكلة شائعة في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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