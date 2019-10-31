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أردوغان يقول إن "تهديدات" الغرب لن تثني بلاده عن تعقب الإرهابيين، وأنباء عن سحب السودان 10 آلاف جندي من اليمن.

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أردوغان: لن تثنينا تهديدات الغرب وابتزازاته عن تعقّب الإرهابيين

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، على أن بلاده ستواصل تعقّب الإرهابيين حتى القضاء على آخرهم، ولن تثنيها تهديدات الغرب أو ابتزازاته أو مكائده الخبيثة، مؤكداً أن الهدف من عملية نبع السلام هو قلب تلك المناطق على رؤوس من يريدون تأسيس دولة إرهاب. [TRT عربي]

وقال الرئيس التركي إن بلاده خلال السنوات الست الأخيرة تتعرض لشتى أنواع الهجمات والمؤامرات والمكائد لزعزعة أمنها واستقرارها واستهداف اقتصادها، موضحاً أن الجهات المتآمرة على تركيا هي من تدعم المنظمات الإرهابية وأن "تلك الجهات بدأت تهديد الحدود الخارجية لتركيا عندما فشلت في زعزعة الاستقرار في الداخل". [الأناضول]

وانتقد الرئيس التركي مواقف العالم الغربي حيال التنظيمات الإرهابية قائلاً: "نرى أعلام التنظيمات الإرهابية ترفع في البرلمان الأوروبي ومؤسسات أخرى، والأوروبيون عندما يقابلوننا يُظهرون أنفسهم على أنهم أصدقاء لنا، نحن لا نصدقهم". مشيراً إلى أن عملية نبع السلام أسقطت أقنعة الكثيرين وكشفت زيفهم. [TRT عربي]

صحيفة سودانية: حميدتي أكد سحب 10 آلاف جندي سوداني من اليمن

نقلت صحيفة التيار السودانية الأربعاء، عن مصادر لم تسمّها نقلت بدورها عن نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تأكيده عودة 10 آلاف جندي من قواته بلاده في اليمن بعد انتهاء فترة عملهم هناك. [TRT عربي]

ويشغل حميدتي أيضاً منصب قائد "قوات الدعم السريع"، وقالت المصادر إنه أشار إلى عدم رغبته في إرسال قوات جديدة إلى اليمن بديلة للقوات التي وصلت إلى العاصمة الخرطوم، من دون تفاصيل أخرى. [الأناضول]

ووفق الصحيفة، جاءت تأكيدات حميدتي في اجتماع ثلاثي عقد الثلاثاء، بحضور ممثلي مجلسَيْ السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، فيما لم يصدر أي تعقيب رسمي من الجهات السودانية حول ما أوردته الصحيفة. [TRT عربي]