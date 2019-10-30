سياسة
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فيسبوك تقاضي شركة NSO Group الإسرائيلية لاختراقها حسابات واتساب
أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية رفع دعوى قضائية ضد شركة مراقبة إلكترونية إسرائيلية، على خلفية اختراق حسابات مستخدمي تطبيق المراسلة الفورية واتساب خلال أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين.
فيسبوك تقاضي شركة NSO Group الإسرائيلية لاختراقها حسابات واتساب
أعلنت شركة فيسبوك رفع دعوى قضائية ضد شركة إسرائيلية، على خلفية اختراق حسابات مستخدمي واتساب / AFP
30 أكتوبر 2019

أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية رفع دعوى قضائية ضد شركة مراقبة إلكترونية إسرائيلية، على خلفية اختراق حسابات مستخدمي تطبيق المراسلة الفورية واتساب خلال أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين.

وقالت فيسبوك في شكوى من 15 صفحة قدمتها إلى محكمة مقاطعة سان فرانسيسكو، نشرت صحيفة واشنطن بوست نسخة منها الأربعاء، إن هجمات شركة NSO Group استهدفت أكثر من مئة شخص بينهم ناشطون حقوقيون وصحفيون ومسؤولون حكوميون ودبلوماسيون ومعارضون سياسيون.

من جانبه، قال رئيس شركة واتساب ويل كاثكارت إن شركة NSO Group استغلت ثغرة في تطبيق المراسلة لاختراق الهواتف وإرسال برامج ضارة إلى هواتف محمولة لعدد من المستخدمين، ما يسمح لعملائها بالتجسس سراً على مالكي هذه الأجهزة.

وكتب في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست: "يجب أن يكون هذا بمثابة إنذار لشركات التكنولوجيا والحكومات وجميع مستخدمي الإنترنت".

وأضاف: "الأدوات التي تتيح مراقبة حياتنا الخاصة يساء استخدامها، وانتشار هذه التكنولوجيا في أيدي الشركات والحكومات غير المسؤولة يعرضنا جميعاً للخطر".

وأشار إلى أن شركة التكنولوجيا التي تتخذ من تل أبيب مقراً لها متطورة للغاية في تنفيذ الاختراقات والاعتراضات، لكن المحققين تمكنوا من تتبع أعمالهم و"محاولاتهم لتغطية مساراتهم لم تكن ناجحة تماماً".

وأكد: "نريد جميعاً حماية معلوماتنا الشخصية ومحادثاتنا الخاصة. لهذا السبب سنستمر في رفض دعوات الحكومات لإضعاف نظام التشفير".

وأثار اتهام شركة NSO Group استخدامها تطبيق واتساب لاختراق الهواتف انتقادات عالمية وإدانة واسعة النطاق من قِبل جماعات الخصوصية على الإنترنت عندما جرى الكشف عنها في مايو/أيار، فيما ردت NSO آنذاك بأنها ستحقق في الأمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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