قررت محكمة سعودية الأربعاء، تأجيل النطق بالحكم على الداعية الإسلامي سلمان العودة، إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال نجله عبد الله العودة في تغريدة: "اليوم في جلسة المحاكمة السرية للوالد سلمان العودة في (المحكمة) المتخصصة في الرياض، لم يحضروا الوالد وقرروا تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وأوضح أن "هذا التأجيل يأتي ضمن سلسلة من التلاعب بالمحكمة وتغيير القضاة، وتعريض الوالد لانتهاكات متعددة في النقل"، بالإضافة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها في سجن الحائر في الرياض.

وأفاد حساب "معتقلي الرأي" على تويتر، المناصر للسجناء السياسيين في السعودية، بأن "محكمة الإرهاب الجزائية المتخصصة بالرياض عقدت اليوم الجلسة (كانت مخصصة للنطق بالحكم) دون استدعاء الشيخ سلمان العودة لها".

وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.

وفي يوليو/تموز الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية، في بيان، السلطات السعودية بإطلاق سراح العودة "فوراً دون قيد أو شرط".

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين وناشطين في البلاد، أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم "الإرهاب والتآمر على الدولة"، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.