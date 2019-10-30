نقلت صحيفة التيار السودانية الأربعاء، عن مصادر لم تسمّها نقلت بدورها عن نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تأكيده عودة 10 آلاف جندي من قواته بلاده في اليمن بعد انتهاء فترة عملهم هناك.

ويشغل حميدتي أيضاً منصب قائد "قوات الدعم السريع"، وقالت المصادر إنه أشار إلى عدم رغبته في إرسال قوات جديدة إلى اليمن بديلة للقوات التي وصلت إلى العاصمة الخرطوم، دون تفاصيل أخرى.

ووفق الصحيفة، جاءت تأكيدات حميدتي في اجتماع ثلاثي عقد الثلاثاء، بحضور ممثلي مجلسَيْ السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من الجهات السودانية حول ما أوردته الصحيفة.

وفي 24 يوليو/تموز الماضي، انسحبت قوات سودانية مشاركة ضمن التحالف العربي باليمن من بعض مناطق تمركزها غربي البلد الأخير، حسب مصدر عسكري.

وكان المتحدث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، قال إن القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي انسحبت من 3 مناطق كانت تتواجد فيها، حسب وكالة الأناضول.

وجاء انسحاب القوات السودانية عقب انسحاب جزئي للقوات الإماراتية من الساحل الغربي بعد عملية توزيع جديدة لقواتها في بعض المناطق اليمنية، حسب وسائل إعلام إماراتية.

ويشارك السودان في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ مارس/آذار 2015، ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة في الحرب، لكنه أعلن استعداده إرسال 6 آلاف مقاتل إلى اليمن.

ومنذ 5 أعوام، يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف بقيادة السعودية وعضوية الإمارات من جهة، وبين المسلحين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني من جهة أخرى، وهم يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.