أعلنت قيادة القوات المسلحة الإماراتية عودة قواتها من محافظة عدن جنوبي اليمن بعد تسليمها للقوات السعودية واليمنية.

وأوضحت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن "عملية تسليم عدن للقوات السعودية واليمنية جرت بمسؤولية ووفقاً لاستراتيجية عسكرية ممنهجة، وانتهت بنجاح تام"، دون ذكر تفاصيل.

وأوضحت أن القوات الإماراتية والسعودية تمكنت بعد تحرير عدن من تأهيل وتدريب القوات اليمنية وتسليحها بما يمكّنها من القيام بواجباتها العسكرية في مرحلة التسليم.

وأكدت أن "قوة الواجب الإماراتية سلمت عدن بعد الانتهاء من مراحل التحرير والتأمين والتمكين، للقوات السعودية واليمنية التي ستتولى خلال المرحلة المقبلة مهمة تأمين المدينة والمحافظة على المكتسبات التي تحققت".

وأعلن التحالف العربي الأحد، قيادة السعودية لقواته في عدن اليمنية بديلاً عن الإمارات التي واجهت اتهامات نفتها مؤخراً بدعم حركات انفصالية.

وكانت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، سيطرت في أغسطس/آب الماضي على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، قبل أن تتدخل السعودية للتهدئة وقيادة مشاورات بين قوات الحزام الأمني والحكومة اليمينة، علت خلالها نبرة انتقادات يمنية تجاه الإمارات.

ويشهد اليمن منذ خمسة أعوام، حرباً بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف بقيادة السعودية وعضوية الإمارات من جهة، وبين المسلحين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني من جهة أخرى، وهم يسيطرون على محافظات عدة من بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.