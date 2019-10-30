أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يفرض على الأمهات المسلمات اللائي يرافقن أولادهن في الرحلات المدرسية خلع الحجاب.

ونال مشروع القرار الذي تقدم به حزب "الجمهوريون" الفرنسي اليميني، موافقة 163 صوتاً في حين رُفض من قِبل 114 صوتاً، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وعارض مشروع القانون الجديد كل من حركة "الجمهورية إلى الأمام" والحزب الاشتراكي.

ويتطلب اعتماد مشروع القانون من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) ليصبح قانوناً، وبسبب معارضته من قبل حزب "الجمهورية إلى الأمام" فإن احتمال إصدار القانون يصبح ضئيلاً.

وقبل أيام، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أنا غير مهتم بالحجاب في الأماكن العامة، لكن عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات العامة والمدارس فإن مسألة الحجاب تهمني. فالعلمانية تتطلب ذلك".

وقبل أسبوعين، طالب وزير التربية جان ميشيل بلانكر وزعيمة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان بمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، ما خلق حالة من الجدل في البلاد وأدى إلى تعليقات استهدفت المسلمين.