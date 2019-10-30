سياسة
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الدفاع التركية: المباحثات مع الوفد الروسي تناولت تطبيق اتفاق سوتشي
قالت وزارة الدفاع التركية في بيان الأربعاء، إن المباحثات مع الوفد العسكري الروسي تناولت تطبيق بنود اتفاق سوتشي بخصوص المنطقة الآمنة في شمال سوريا، مشيرة إلى أن "التنسيق بين الجانبين سيستمر".
الدفاع التركية: المباحثات مع الوفد الروسي تناولت تطبيق اتفاق سوتشي
وزارة الدفاع التركية: تناولنا تطبيق القضايا التكتيكية والفنية المتعلقة بتطبيق بنود اتفاق سوتشي بين البلدين على الأرض / AA
30 أكتوبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن المباحثات مع الوفد العسكري الروسي تناولت تطبيق بنود اتفاق سوتشي بخصوص المنطقة الآمنة في شمال سوريا.

وأشار بيان صادر عن الوزارة الأربعاء، إلى اختتام المباحثات التي احتضنتها العاصمة أنقرة بين 28 و30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري مع الوفد الروسي، من أجل تخطيط الأنشطة العسكرية المزمعة في إطار الاتفاق المبرم مع روسيا في مدينة سوتشي يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف البيان أن المباحثات جرت في أجواء إيجابية وبناءة، وتناولت تطبيق القضايا التكتيكية والفنية المتعلقة بتطبيق بنود اتفاق سوتشي بين البلدين على الأرض، مشيراً إلى أن التنسيق بين الجانبين سيستمر.

واستضافت مدينة سوتشي الروسية، في 22 أكتوبر/تشرين الأول، قمة تركية روسية توصلت إلى اتفاق من 10 نقاط، حول انسحاب تنظيم YPG الإرهابي بأسلحته بعيداً عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم في الداخل السوري، خلال 150 ساعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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