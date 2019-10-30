سياسة
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بلومبرغ الأمريكية تشيد بالدور الحاسم لطائرات "درون" التركية في المعارك
نشرت شبكة بلومبرغ الأمريكية تقريراً حول كيفية عمل الطائرات التركية بدون طيار ودورها في العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا. وأشارت الشبكة إلى تعزيز الطائرات سيطرة تركيا العسكرية في المنطقة.
بلومبرغ الأمريكية تشيد بالدور الحاسم لطائرات "درون" التركية في المعارك
بلومبرغ الأمريكية نشرت تقريراً حول الطائرات التركية بدون طيار تحت عنوان "حروب الطائرات بلا طيار هنا بالفعل" / Getty Images
30 أكتوبر 2019

نشرت شبكة بلومبرغ الأمريكية، الأربعاء، تقريراً حول الطائرات التركية بدون طيار تحت عنوان، "حروب الطائرات بلا طيار هنا بالفعل".

يسجل التقرير لحظة رصد طائرة تركية دون طيار لحركة عناصر التنظيمات الإرهابية في سوريا، حيث كان الإرهابيون يحملون الذخائر وينقلونها من داخل نفق إلى شاحنة، وبعد دقائق، شنت طائرة F16 أولى غاراتها، "حتى اختفى النفق عن بكرة أبيه وتحول إلى فوهة بركان" كما تقول الشبكة.

يقول التقرير إن تركيا تعد الطائرات بدون طيار يدها الطولى في الحرب على الإرهاب، حيث نشرت وزارة الدفاع التركية لقطات للعملية التي رصدت فيها الأنشطة الإرهابية ولحظة تفجيرها، لتؤكد على دور هذا السلاح وأهميته في العمليات العسكرية.

يشيد تقرير بلومبرغ، بالطائرات التركية بدون طيار ودورها، ويؤكد أنها مكنت أنقرة من فرض سيطرتها وتقدمها على مدار عقود في حربها ضد تنظيم PKK الإرهابي، جنوب شرق سوريا وتركيا والعراق.

ويلفت التقرير إلى دور الطائرات بدون طيار، في إنقاذ الجنود الأتراك من الموت، موضحاً أنه بعد انسحاب القوات الأمريكية في 9 أكتوبر/تشرين الأول، خاضت الطائرات التركية بلا طيار، المعارك ضد التنظيمات الإرهابية على طول الشريط الحدودي مع سوريا، لتمشيط المنطقة وتمهيدها لقواتها المسلحة وبالتالي منحت الحياة للجنود الأتراك.

يقول التقرير إن عناصر التنظيمات الإرهابية ترد غالباً على "الدرون"، بإشعال الإطارات للاختباء وراء أعمدة الدخان، كما يحاولون وصل متفجرات بطائرات درون صغيرة تقدر بمئات الدولارات لاستخدامها في هجماتهم الإرهابية.

ويلفت التقرير إلى أن صناعة تركيا للطائرات بدون طيار، سمحت لها بإنهاء اعتمادها على الاستيراد من الجانب الإسرائيلي، حيث كشفت تركيا عن أولى طائراتها بدون طيار في عام 2010 باسم "العنقاء".

كما نجحت تركيا في عقد صفقات بيع للطائرات بدون طيار، بعد أن وقعت مع أواكرانيا صفقة بلغت قيمتها 69 مليون دولار حسب بلومبرغ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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