أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن الدوريات المشتركة مع روسيا في المنطقة الآمنة بسوريا ستنطلق خلال يوم أو يومين.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لأقار، قبيل مشاركته في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وأضاف الوزير التركي: "قبل قليل انتهت مباحثاتنا مع الوفد العسكري الروسي، وتم التفاهم إلى حد كبير، وأنشطتنا متواصلة بشكل بنّاء".

وفي معرض ردّه على سؤال حول موعد الدوريات المشتركة مع الجانب الروسي في المنطقة الآمنة بسوريا، قال أقار "تحدثنا في تفاصيل كل شيء، وستنطلق الدوريات خلال يوم أو يومين".

وخلال اليومين الماضيين، أجرى الوفدان الروسي والتركي في أنقرة، لقاءات، لمتابعة تطبيق النقاط المتفق عليها في مدينة سوتشي بين رئيسَي البلدين.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

واستضافت مدينة سوتشي الروسية، في 22 أكتوبر/تشرين الأول، قمة تركية روسية توصلت إلى اتفاق من 10 نقاط، حول انسحاب تنظيم YPG الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كيلومتراً في الداخل السوري، خلال 150 ساعة.