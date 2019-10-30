سياسة
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أردوغان: سنوسّع "المنطقة الآمنة" بسوريا إذا استدعى الأمر
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده توسيع مساحة "المنطقة الآمنة" في سوريا، إذا استدعى الأمر. وأشار أردوغان إلى أن بلاده ستبدأ الدوريات المشتركة مع الجانب الروسي في سوريا يوم الجمعة.
أردوغان: سنوسّع "المنطقة الآمنة" بسوريا إذا استدعى الأمر
الرئيس التركي أشار إلى أن بلاده ستبدأ الدوريات المشتركة مع الجانب الروسي في سوريا الجمعة / AA
30 أكتوبر 2019

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده توسيع مساحة "المنطقة الآمنة" في سوريا، إذا استدعى الأمر.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الأربعاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "سنرد بأشد الطرق على الهجمات التي قد تأتي من خارج المنطقة الآمنة، وإذا استدعى الأمر سنعمل على توسيع مساحة المنطقة الآمنة".

وأضاف: "نحتفظ بحقنا في تنفيذ عمليتنا العسكرية بأنفسنا إذا تبيّن لنا عدم إبعاد الإرهابيين إلى خارج عمق 30 كلم أو إذا استمرت الهجمات من أي مكان كان".

وأشار أردوغان إلى أن بلاده ستبدأ الدوريات المشتركة مع الجانب الروسي في سوريا يوم الجمعة.

وحول ما أنجزته عملية نبع السلام، قال الرئيس التركي "طهّرنا 558 منطقة سكنية داخل مساحة 4219 كيلومتراً مربعاً في منطقة عملية "نبع السلام" (شمالي سوريا) عبر تحييد أكثر من 900 إرهابي".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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