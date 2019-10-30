طالبت واشنطن، الأربعاء، الزعماء السياسيين اللبنانيين بتسهيل تشكيل حكومة جديدة، تستجيب لاحتياجات المواطنين.

جاء ذلك في تغريدات لوزير الخارجية مايك بومبيو، تبعها بيان صحفي صادر عن سفارة واشنطن لدى بيروت، تعقيباً على استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الثلاثاء..

ودعا بومبيو القادة اللبنانيين إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، تُحقق الاستقرار والازدهار والأمن في البلاد.

كما دعت السفارة الأمريكية في بيروت، الجيش اللبناني وقوى الأمن إلى ضمان حقوق المتظاهرين وسلامتهم.

فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، على أهمية الحفاظ على الهدوء وضبط النفس في لبنان، بعد استقالة حكومة الحريري، والتجاوب مع تطلعات الشعب اللبناني. مطالباً السياسيين اللبنانيين باحترام حق التعبير وحق التجمع السلمي للمتظاهرين.

وتشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري، احتجاجات تطالب برحيل الطبقة السياسية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة الفساد.