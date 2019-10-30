سياسة
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أنقرة تستدعي السفير الأمريكي على خلفية مشروعي قانون لمجلس النواب الأمريكي
استدعت الخارجية التركية السفير الأمريكي في أنقرة، على خلفية مشروعي قانون وافق عليهما مجلس النواب الأمريكي أحدهما حول أحداث عام 1915، والآخر متعلق بعملية نبع السلام.
أنقرة تستدعي السفير الأمريكي على خلفية مشروعي قانون لمجلس النواب الأمريكي
الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي ديفيد ساترفيلد في أنقرة إثر موافقة مجلس النواب على مشروعي قانون ضد تركيا / AA
30 أكتوبر 2019

استدعت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، السفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساترفيلد، على خلفية مشروعي قانون وافق عليهما مجلس النواب الأمريكي.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية، إن استدعاء ساترفيلد جاء إثر موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يصف المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث 1915، بـ "الإبادة الجماعية"، وآخر ينص على فرض عقوبات ضد أنقرة بذريعة عملية "نبع السلام" التي شنتها القوات المسلحة التركية شمالي سوريا.

من جانبه، انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون مشروعي القانون، في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في تويتر.

وقال ألطون إن مشروع القانون الذي يهدد بفرض عقوبات على تركيا بسبب عملية نبع السلام، يتعارض بشكل مباشر مع روح التحالف الاستراتيجي بين البلدين.

ووصف محاولة الولايات المتحدة فرض عقوبات على حليف لها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحماية تنظيم إرهابي، بأنها "انعدام للرؤية الاستراتيجية وانفصام عن الحقائق الميدانية".

وشدّد ألطون على أن هذه المحاولات الرامية إلى تقويض علاقات البلدين، سيكون لها عواقب وخيمة على المدى الطويل في العديد من مجالات التعاون الثنائي القائم حالياً.

ألطون تطرق أيضاً إلى موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية".

وقال المسؤول التركي إن مشروع القانون هذا يعد تطوراً يثير قلق كل من يقدّر العلاقات التركية - الأمريكية.

وبيّن أن الذين صوتوا على المشروع بـ"نعم" سيتحملون مسؤولية تدهور العلاقات الحساسة من الناحية الاستراتيجية في منطقة مضطربة. لافتاً إلى أن توظيف التاريخ لأغراض سياسية أمر غير مقبول.

وتبنى مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية"، وآخر ينص على فرض عقوبات ضد تركيا بذريعة عملية "نبع السلام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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