أصيبت سيدة فلسطينية صباح الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على فلسطينية، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر.

وأوضح الشهود، أن القوات الإسرائيلية منعت الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى المصابة، ونُقلت بمركبة إسعاف إسرائيلية، ولم تُعرَف بعدُ طبيعة إصابتها.

كما أفاد الشهود بأن قوات الاحتلال تركتها تنزف على الأرض، فيما أغلق الجنود الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين وكثّفَوا وجودهم في المكان.

وقال الشهود، إن القوات الإسرائيلية ادّعت أن الفلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن، إذ شوهد بجوارها سكين.

في سياق متصل، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، 19 فلسطينياً في حملة مداهمات بأنحاء متفرقة من الضّفة المحتلة.