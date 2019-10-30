سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019
قال الحريري إن استقالته تأتي تجاوباً مع إرادة كثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير / Reuters
30 أكتوبر 2019

أهم الأحداث:

سعد الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، وروسيا تبلغ تركيا بخروج إرهابيي YPG/PKK من المنطقة الآمنة.

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سعد الحريري بعد الاستقالة: وصلنا إلى طريق مسدود

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الثلاثاء، استقالته من منصبه، قائلاً: "وصلنا إلى طريق مسدود، وتقدمنا بالاستقالة لرئيس الجمهورية"، وأضاف أن قراره جاء بعد أن "أصبح من الضروري أن نقوم بصدمة كبيرة لمواجهة الأزمة"، ويأتي بغرض التجاوب مع "إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير". [TRT عربي]

وتابع بأن قراره يأتي بعد أن حاول "خلال هذه الفترة، إيجاد مخرج نستمع من خلاله إلى صوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والمعيشية"، وأضاف: "أوجه نداء إلى كل اللبنانيين لتقديم حماية السلم الأهلي ومنع التدهور الاقتصادي على أي شيء آخر". [الأناضول]

وجاءت استقالة الحريري في اليوم الثالث عشر للاحتجاجات الشعبية في مختلف مناطق لبنان، للمطالبة بإسقاط النظام وتشكيل حكومة إصلاحية بعيدة عن الطبقة السياسية الحاكمة. [TRT عربي]

أردوغان: روسيا أبلغتنا بإخراج المنظمات الإرهابية من المنطقة تماماً

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، انتهاء مهلتَي الـ120 والـ150 ساعة اللتين حدّدناهما مع الجانبين الأمريكي والروسي، وسنجري مباحثات الأربعاء"، وقال إن "روسيا أبلغت سلطاتنا المعنية إخراج المنظمات الإرهابية من المنطقة بشكل كامل". [TRT عربي]

من جهة أخرى قال إن بلاده هي الدولة الوحيدة التي ترى الإنسان لا النفط ولا النفوذ حينما تنظر إلى سوريا، وتابع: "أينما نذهب تتوجه أبصارنا إلى قلوب الناس فقط، لا إلى الثروات في باطن الأرض أو ظاهرها". [الأناضول]

وبيّن أن أي دولة أخرى غير تركيا "تدّعي أن ما يشغلها في المسألة السورية هو حقوق الإنسان وأرواح الأبرياء ومستقبل الشعب فهي كاذبة". [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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