أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، الثلاثاء، أن بروكسل "اعتمدت رسمياً تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020.

وقال تاسك، في تغريدة، إن "دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اعتمدوا رسمياً التمديد"، مضيفاً أن هذا التمديد "قد يكون الأخير"، وداعياً الحكومة البريطانية "لتحقيق أفضل استفادة من هذا الوقت".

وكان من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكنها طلبت من بروكسل منحها تمديداً آخر لـ3 أشهر، بعد فشل تمرير الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الأخيرة.

وعلى إثر ذلك، دعا جونسون برلمان بلاده لإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

يشار إلى أن لندن اتخذت قرار الخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي أجري في 23 يونيو/حزيران 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد.

وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة رسمياً في 29 مارس/آذار الماضي، لكن تم التأجيل جراء عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم تلك العملية، إثر رفض البرلمان البريطاني.