قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده الدولة الوحيدة التي ترى الإنسان وليس النفط، حينما تنظر إلى سوريا.

جاء ذلك في حفل استقبال أقيم في مركز المؤتمرات بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة مساء الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ96 لتأسيس الجمهورية، والتي تصادف 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وأضاف أردوغان أنه "عندما تنظر إلى سوريا فإن تركيا الدولة الوحيدة التي ترى الإنسان وروابط الأخوة وليس النفط أو النفوذ".

وتابع "أينما نذهب، تتوجه أبصارنا إلى قلوب الناس فقط، وليس إلى الثروات في باطن الأرض أو ظاهرها".

وبيّن أن أي دولة أخرى غير تركيا "تدّعي أن ما يشغلها في المسألة السورية هو حقوق الإنسان وأرواح الأبرياء ومستقبل الشعب فهي كاذبة".

وبخصوص الاتفاق مع الجانبين الأمريكي والروسي مؤخراً، أضاف: "انتهت مهلتا الـ120 والـ150 ساعة اللتان حددناهما مع الجانبين الأمريكي والروسي، وسنجري مباحثات الأربعاء".

وحول المنطقة الآمنة في سوريا، استطرد بالقول إن "روسيا أبلغت سلطاتنا المعنية بإخراج المنظمات الإرهابية من المنطقة بشكل كامل".

وأكد أردوغان أن تركيا أظهرت قدرتها على تنفيذ ما تريده بإمكاناتها الذاتية عندما يتعلق الأمر بأمنها القومي ومسؤولياتها التاريخية دون أخذ إذن من أحد.

وبشأن الضحايا الأتراك الذين استشهدوا إثر هجمات الإرهابيين خلال عملية "نبع السلام"، أضاف أردوغان: "يكاد لم يعرب أي من القادة الغربيين الذين اتصلوا بنا خلال عملية نبع السلام عن حزنهم لاستشهاد 20 شخصاً وإصابة 184 آخرين على يد المنظمة الإرهابية بشكل دنيء".