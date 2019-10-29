قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون: إن بلاده ستتأكد مما إذا كان الإرهابيون انسحبوا من المنطقة الآمنة في سوريا أم لا، عبر الدوريات المشتركة مع روسيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها في "تويتر" الثلاثاء، تطرق خلالها إلى انتهاء مهلة الـ150 ساعة لانسحاب الإرهابيين من المنطقة الآمنة التي ستقيمها أنقرة شمالي سوريا.

وقال في تغريدة الثلاثاء، "اكتملت مهلة الـ150 ساعة لانسحاب YPG/PKK الإرهابي من المنطقة الآمنة في إطار التفاهم الذي جرى التوصل إليه مع روسيا. سنتأكد مما إذا كان الانسحاب قد جرى أم لا عبر الدوريات المشتركة (مع روسيا)".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في تصريحات صحفية إن تنظيم YPG/PKK الإرهابي استكمل انسحابه من المنطقة الآمنة شمالي سوريا، قبل الموعد المحدد.

وأضاف شويغو أن "العناصر المسلحة استكملت انسحابها من المناطق الضرورية لإنشاء الممر الأمني، قبل الموعد المحدد. والشرطة العسكرية الروسية، وقوات حرس الحدود السورية، دخلت إلى المنطقة".

والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية روسية انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم YPG الإرهابي بأسلحته بعيداً عن الحدود التركية بمسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

ونصت الوثيقة الصادرة عن القمة على أن الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري التابع للنظام سيدخلان إلى الجانب السوري من الحدود، خارج منطقة عملية نبع السلام، بغية تسهيل إخراج عناصر YPG وأسلحتهم.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.