أفاد مصدر أمني عراقي مساء الثلاثاء، بأن المئات من المتظاهرين أغلقوا بابَيْ ميناء "أم قصر" الشمالي والجنوبي في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

ويعدّ ميناء "أم قصر" أبرز موانئ البصرة وأكبرها في العراق، ويجري من خلاله استقبال مختلف البضائع.

وقال مصدر في قيادة شرطة البصرة، مفضلاً عدم الإشارة إلى اسمه، إن "المئات من المتظاهرين تجمعوا مساء اليوم أمام الميناء وأغلقوا أبوابه بإطارات سيارات وأحجار وقطع حديدية"، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأضاف أن "دخول الشاحنات وخروجها توقف في الميناء"، مشيراً إلى أن "قوات الأمن تتفاوض مع المتظاهرين لإعادة افتتاح أبواب المنفذ مجدداً".

ومنذ الجمعة الماضية، تتواصل الاحتجاجات في مناطق متفرقة من محافظة البصرة، فيما تخللت الاحتجاجات في مختلف مناطق العراق، أعمال عنف واسعة خلفت 80 قتيلاً على الأقل وإصابة آلاف آخرين بجروح.

وتعدّ موجة الاحتجاجات الجديدة الثانيةَ من نوعها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أن اندلعت الأولى قبل نحو أسبوعين، وشهدت مقتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن.