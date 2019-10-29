قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء، إن تنظيم YPG/PKK الإرهابي استكمل انسحابه من المنطقة الآمنة شمالي سوريا قبل الموعد المحدد.

وأفاد شويغو بأن "العناصر المسلحة استكملت انسحابها من المناطق الضرورية لإنشاء الممر الأمني قبل الموعد المحدد"، مشيراً إلى أن "الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية دخلت إلى المنطقة".

والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية-روسية انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم YPG الإرهابي بأسلحته بعيداً عن الحدود التركية بمسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

ونصت الوثيقة الصادرة عن القمة على أن الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري التابع للنظام سيدخلان إلى الجانب السوري من الحدود، خارج منطقة عملية نبع السلام، بغية تسهيل إخراج عناصر YPG وأسلحتهم.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.