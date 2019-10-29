أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء، مقتل المرشح الأول لخلافة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي الذي قتلته القوات الأمريكية في عملية خاصة فجر الأحد.

وقال ترمب على تويتر إنه يؤكد أن "المرشح الأول لخلافة البغدادي قتل على يد القوات الأمريكية"، دون تحديد مكان تنفيذ العملية أو موعدها.

وجاءت تصريحات ترمب بعد إعلان مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لم يكشف عن هويته الاثنين، مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي أبو حسن المهاجر، الذي كان يعتبر خليفة زعيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي.

وقال إن المهاجر قتل في عملية قرب مدينة جرابلس بمحافظة حلب السورية الأحد، مؤكداً أن العملية نفذتها قوات خاصة أمريكية، دون أن يدلي المسؤول الأمريكي بأي تفاصيل حول العملية.

غيّر أن وكالة الأناضول نقلت عن مراسلها في جرابلس، قوله إن القوات الجوية الأمريكية قصفت أمس الأول، شاحنتين أثناء سيرهما قرب جرابلس.

وذكر أن عناصر الجيش الوطني السوري انتقلت إلى مكان الشاحنتين بعد سماع أصوات التفجيرات الناتجة عن القصف، وعثرت على 3 جثث، واشتبهوا في أن إحدى الجثث تعود لأبي حسن المهاجر.

ولفت إلى أن أحد القتلى كان مختبئاً في قسم سري في إحدى الشاحنتين ومات حرقاً.