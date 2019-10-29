أعلن ينس ليركا، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، عودة 74 ألف مدني سوري إلى المناطق التي حررتها عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأشار المتحدث إلى أنّ 180 ألف سوري اضطروا إلى ترك منازلهم في المناطق قبل عملية نبع السلام، مستدركاً بأنّ 106 لا يزالون بعيدين عن منازلهم، وأنّ 74 ألفاً على الأقل عادوا بعد الإعلان عن انتهاء العملية في 23 أكتوبر/تشرين الأول، حسب وكالة الأناضول.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق آخر بين أنقرة وموسكو في 22 من الشهر ذاته.