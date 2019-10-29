نجا وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي وقُتل جنديان الثلاثاء، في هجوم حوثي بصاروخ استهدف مقر وزارة الدفاع بمحافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح لوكالة الأناضول، إن صاروخاً حوثيّاً استهدف مقر وزارة الدفاع في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن "الانفجار وقع في أثناء اجتماع وزير الدفاع محمد المقدشي مع قيادات عسكرية وقيادات من التحالف (الذي تقوده السعوديَّة في اليمن)".

وأضاف أن "المجتمعين نجوا من الانفجار الذي وقع بالقرب منهم في نفس المقر"، فيما "قُتِل اثنان من الجنود الذين يعملون في حراسة الوزارة".

ولم يُدلِ المصدر بتفاصيل أخرى حول نوعية الصاروخ وموقع إطلاقه، لكن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على مديرية صرواح غربي مأرب، ويستخدمون المرتفعات الجبلية هناك لاستهداف مقرات حكومية وأحياء سكنية.

ولم يصدر أي تعقيب حوثي فوري عمَّا أورده المصدر.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً طاحنة بين القوات الموالية للحكومة ومسلَّحي جماعة الحوثي الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف السعوديّ-الإماراتيّ القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفَت أزمة إنسانية وصفتها الأمم المتَّحدة بأنها الأسوأ في العالَم.