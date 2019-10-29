لا تزال أصداء الإعلان الأمريكي عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي الأحد، في عملية عسكرية سرية نفّذتها القوات الأمريكية الخاصة في محافظة إدلب شمالي سوريا، تتصدر وسائل الإعلام العالمية.

فبالتزامن مع نشر وسائل إعلام أمريكية تفاصيل جديدة تفيد بالتخلص من جثة البغدادي عبر إلقائها في البحر في مكان غير معلوم، أعلنت هيئة الأركان الأمريكية عزمها الكشف عن صور ومقاطع فيديو للعملية السرية قريباً.

البحر.. "كما حدث مع بن لادن"

نقلت شبكة ABC الأمريكية عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته، قوله إن أشلاء زعيم ومؤسس تنظيم داعش أبو بكر البغدادي جرى التخلُّص منها بإلقائها في البحر، وأشارت الشبكة إلى أنه على الرغم من عدم إعلان السلطات الأمريكية عن السفينة التي نُفّذت العملية بواسطتها أو مكان التخلص من الجثة، فإن المسؤولين أفادوا باتخاذ الإجراءات ذاتها التي اتُّبِعَت مع التخلص من جثمان مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

ولفتت الشبكة إلى أن سبب التخلص من جثة البغدادي بإلقائها في البحر بما يخالف التعاليم الإسلامية القاضية بمواراة جثث الموتى التراب بعد تغسيلها، على الأغلب هو تخوُّف الإدارة الأمريكية من "احتمالية أن يتحوَّل قبر أشهر إرهابي في العالم إلى مزارٍ" يقصده مؤيدوه والمتعاطفون معه.

على الرغم من ذلك أكّد رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي مارك ميلي في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، أن "بقايا جثمانه (البغدادي) جرى التخلُّص منها بشكل مناسب وفقاً لقوانين الصراعات المسلحة".

وعند سؤال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في المؤتمر نفسه عمّا إذا كانت الأحكام الإسلامية في التعامل مع جثث الموتى روعيت في حالة البغدادي كما حدث مع بن لادن، أجاب إسبر: "أظن أن هذا ما حدث".

"أولوية قصوى للأمن القومي"

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مؤتمر صحفي عقده صباح الأحد، على النجاح الذي كلّل عملية مقتل البغدادي التي كانت تعد "أولوية قصوى للأمن القومي".

وقال ترمب: "دأبت الولايات المتحدة على البحث عن أبو بكر البغدادي لسنوات عديدة، وعملية أسره أو قتله كانت بمثابة أولوية قصوى للأمن القومي لدى إدارتي".

وكعادته استخدم ترمب تعبيرات شديدة اللهجة وغير مألوفة إعلاميّاً في وصفه البغدادي بـ"الشخص السقيم واللئيم.. والوحشي والعنيف"، مضيفاً أنه "مات أيضاً ميتة وحشية وعنيفة كجبانٍ يصرخ ويتأوه".

قريباً.. تسجيلات مصوَّرة

أعلنت هيئة الأركان الأمريكية الاثنين، عزمها الكشف عن صور ومقاطع فيديو للعملية السرية التي نفّذَتها الولايات المتحدة ضد أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الأمريكيين في البنتاغون مساء الاثنين.

وقال رئيس الأركان ميلي: "لدينا صور وأشرطة فيديو عن عملية استهداف البغدادي سنكشف عنها قريباً"، وفق ما نقلته قناة الحرة الأمريكية. وأكّد أنه جرى خلال العملية احتجاز رجلين، وهما في "حوزة القوات الأمريكية في مكان آمن".

وحول العملية قال ميلي إن "القوات الأمريكية استخدمت أسلحة مختلفة وخفيفة وذخائر، كما استخدموا قنبلة لتدمير ملجأ البغدادي، ولفت إلى أن بقايا جثة البغدادي يجري التعامل معها والتخلص منها حسب قواعد النزاع".

ورفض رئيس هيئة الأركان الكشف عن موقع انطلاق العملية التي استهدفت البغدادي، أو عن طبيعة الوثائق التي حازتها القوات الأمريكية في العملية، حسب القناة نفسها.

ترحيب تركي

بمجرد الإعلان الأمريكي عن نجاح مهمة قتل البغدادي، سارعت أنقرة إلى التعبير عن ترحيبها بالخطوة التي أسفرت عن إسقاط زعيم التنظيم الإرهابي الذي دفعت تركيا "أثماناً باهظة" في أثناء مكافحته.

وكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغريدة نشرها الأحد على تويتر، أن "مقتل زعيم داعش نقطة تحوُّل في نضالنا المشترك ضدّ الإرهاب. وتركيا كما فعلت من قبل، ستواصل دعمها لجهود مكافحة الإرهاب".

وأضاف أردوغان: "تركيا التي دفعت أثماناً باهظة في معركتها ضد تنظيمي داعش وPKK/YPG وغيرهما من التنظيمات الإرهابية ترحّب بهذا التطور (مقتل البغدادي)، وأنا واثق أن النضال الحاسم ضدّ الإرهاب، بما يتوافق مع روح التحالف، سيجلب السلام للبشرية جمعاء".

وأعلن ترمب الأحد مقتل البغدادي في غارة شنّتها القوات الأمريكية الخاصة ليلاً في سوريا، بالقول إن "السفاح الذي حاول كثيراً ترويع الآخرين قضى لحظاته الأخيرة في قلق وخوف وذعر مطبق خشية أن تنقض عليه القوات الأمريكية".

ولفت ترمب الذي كان يشاهد العملية في أثناء تنفيذها برفقة نائبه مايك بنس وآخرين، إلى أن البغدادي قُتل بعد أن هرب إلى نفق مسدود. وقال: "وصل إلى نهاية النفق بينما كانت كلابنا تلاحقه. فجّر سترته فقتل نفسه وأطفاله الثلاثة. الانفجارات شوّهت جثته، وانهار النفق فوقه".