سياسة
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تركيا تحتفل بالذكرى 96 لتأسيس الجمهورية
يحتفل الشعب التركي الثلاثاء، بالذكرى 96 لتأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1923، إذ تُقام فاعليات مختلفة بهذه المناسبة في أنحاء البلاد كافة.
تركيا تحتفل بالذكرى 96 لتأسيس الجمهورية
احتفالات وفاعليات بمناسبة الذكرى 96 لتأسيس الجمهورية التركية / AA
29 أكتوبر 2019

تحتفل تركيا الثلاثاء، بالذكرى 96 لتأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1923، إذ تقام فاعليات مختلفة بهذه المناسبة في أنحاء البلاد كافة.

ويُعتبر عيد الجمهورية يوماً وطنياً للبلاد، تقام فيه فاعليات مختلفة وتُرفَع الأعلام التركية في أنحاء البلاد كافة.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برفقة كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين ورؤساء أحزاب المعارضة ومسؤولي جهاز القضاء، ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة.

وقال أردوغان الاثنين في رسالة بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية، إن بلاده تخوض حرباً مماثلة لحرب الاستقلال، قبل قرن من الزمان، التي تأسست على أثرها الجمهورية التركية عام 1923.

كما هنأ أردوغان الشعب التركي عموماً باليوم الوطني، مبيِّناً أن بلاده تمتلك القدرة الكافية على تجاوز الأزمات والمشكلات التي تواجهها من خلال التجربة العميقة ومكتسبات الجمهورية.

ولفت أردوغان إلى دور تركيا في التصدي للهجمات الإرهابية ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف 15 يوليو 2016، التي عكست الكفاح الدؤوب، مؤكّداً أن العمليات العسكرية تُعَدّ جزءاً من كفاح تركيا ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وتابع: "سنتوّج مسيرتنا العظيمة ذات الاستمرارية التاريخية من الدولة السلجوقية إلى العثمانية ومنها إلى جمهورية تركيا الشابة، بأهدافنا لعام 2023 (مئوية تأسيس الجمهورية)، وسنرتقي إلى مستوى أعلى من خلال رؤيتنا المستقبلية لعامي 2053 و2071".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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