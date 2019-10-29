أعلنت وسائل إعلام عراقية سقوط عدد من القتلى ومئات الجرحى فجر الثلاثاء إثر محاولة قوات الأمن فض اعتصام في مدينة كربلاء وسط العراق.

ونقلت وكالات الأنباء عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق قولها إن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام العنف المفرط ضدّ المتظاهرين في كربلاء، مشيرة إلى أن حصيلة ضحايا الأحداث في كربلاء بلغت 18 قتيلاً و800 جريح.

كما أكَّد أحد شهود العيان لوكالة الأناضول أن قوات الأمن هاجمت ساحة الاعتصام وسط كربلاء بمئات المسلَّحين وأطلقت النيران عشوائيّاً، إلى جانب دهس سيارات الشرطة المحتجين.

لكن المفوضية العليا عادت وأعلنت عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، عن سقوط قتيل واحد فقط وإصابة 142 من القوات الأمنية و50 متظاهراً في أحداث كربلاء.

وأشارت كذلك إلى اعتقال نحو 140 شخصاً أُطلِقَ سراح 80 منهم، داعية الأطراف كافة إلى "ضبط النفس والاحتكام إلى لغة العقل والحفاظ على السلمية".

من جانبه نفى الجيش العراقي سقوط قتلى بين المتظاهرين في كربلاء، وأشار في تصريحات صحفية إلى جرح 37 عنصراً أمنياً.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن دائرة صحة كربلاء الثلاثاء، نفيها سقوط أي قتيل، مشيرة إلى أن عدد المصابين من تظاهرات الاثنين بلغ 112 شخصاً.

وتداول نشطاء وإعلاميون مقاطع فيديو تُظهِر سقوط عدد من القتلى ومئات الجرحى خلال عملية فضّ الاعتصام في كربلاء.

موجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجاً وثمانية من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون بتحسين الخدمات العامَّة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

وفي حين قررت قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش العراقي الاثنين، فرض حظر تجوال للأشخاص والمركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها اعتباراً من ليل الاثنين، على أن يستمر حتى السادسة من صباح الثلاثاء، يرفض المتظاهرون مغادرة ساحة التحرير حتى الاستجابة لمطالبهم.

ومنذ بدء الاحتجاجات تَبنَّت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم تُرضِ المحتجين الذين يُصِرُّون على إسقاط الحكومة.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكّل ضغوطاً متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدِّي في النهاية إلى الإطاحة بها.