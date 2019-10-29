سياسة
2 دقيقة قراءة
بيلوسي: "النواب" الأمريكي يصوِّت للمرة الأولى في إطار تحقيقات عزل ترمب
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي أن المجلس سيعقد الخميس أول جلسة تصويت رسمي في إطار تحقيقات عزل الرئيس دونالد ترمب، في محاولة لإنهاء حجج ترمب وحلفائه حول عدم صلاحية إجراءات العزل ما لم يُصوَّت عليها في مجلس النواب.
بيلوسي: "النواب" الأمريكي يصوِّت للمرة الأولى في إطار تحقيقات عزل ترمب
بيلوسي تعلن أن مجلس النواب الأمريكي سيعقد الخميس أول جلسة تصويت رسمي في إطار تحقيقات عزل الرئيس دونالد ترمب / AP
29 أكتوبر 2019

يعقد مجلس النواب الأمريكي الخميس أول جلسة تصويت رسمي في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترمب، وفق ما أعلنته رئيسة المجلس النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي.

ولم تفصح بيلوسي عن نص القرار الذي سيُصوَّت عليه، لكنها قالت في رسالة وجّهتها إلى كتلتها البرلمانية: "سنقدم هذا الأسبوع إلى مجلس النواب قراراً يؤكّد سلامة التحقيق الجاري"، مضيفة أن النص "يضع آلية لكيفية إجراء جلسات الاستماع المفتوحة أمام الأمريكيين"، كما "يُعدّد الحقوق المضمونة للرئيس ودفاعه".

وحسب وكالة أسوشيتد برس، تهدف الخطوة إلى إنهاء حجج ترمب وحلفائه من الجمهوريين الذين يجادلون بأن إطلاق إجراءات عزل الرئيس تفتقر إلى الصلاحية ما لم يُصوَّت عليها في مجلس النواب. ومن المرجَّح أن يُقِرّ مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون القرار.

وحتى الآن يستمع مجلس النواب إلى الشهود في التحقيق المستمرّ منذ شهر في جلسات مغلقة، مما عرَّض المجلس لانتقادات الجمهوريين الذين يصفون التحقيق بأنه "سرّي وغير شرعي"، فيما يستند ترمب إلى عدم تصويت مجلس النواب على التحقيق كسبب لرفض التعاون مع المحققين.

وبدأ مجلس النواب الأمريكي في سبتمبر/أيلول الماضي تحقيقاً رسميّاً بهدف عزل ترمب، بدعوى أنه شجّع خلال مكالمة هاتفية، زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يُضِرّ بجو بايدن، منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

وكشف البيت الأبيض فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترمب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو/تموز الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

ويلقى التحقيق في عزل ترمب دعماً كبيراً من الديمقراطيين الذين يشكّلون أغلبية مجلس النواب، غير أنه من المستبعد أن يُمرر في مجلس الشيوخ الخاضع لهيمنة الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us