سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن بلاده تخوض حرباً مماثلة لحرب الاستقلال بأساليب مختلفة / AA
29 أكتوبر 2019

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن تركيا تخوض حرباً مماثلة لحرب الاستقلال بأساليب مختلفة، وهيئة الأركان الأمريكية تعلن عزمها الكشف عن تسجيلات مصوَّرة لمقتل البغدادي.

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    أردوغان: نخوض حرباً مماثلة لحرب الاستقلال بأساليب مختلفة

      قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تخوض حالياً بأساليب مختلفة حرباً مماثلة لحرب الاستقلال التي جرت قبل قرن وتكللت بتأسيس الجمهورية التركية. جاء ذلك في رسالة لأردوغان بمناسبة الذكرى 96 لتأسيس الجمهورية التركية، التي توافق يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام. [TRT عربي]

      وهنّأ أردوغان عامة الشعب التركي بهذه المناسبة، مبيِّناً أن الدولة التركية بتجربتها العميقة ومكتسبات الجمهورية تمتلك القدرة الكافية للتغلب على كل المشكلات. وأوضح أن الدولة والشعب التركيين يتكاتفان من أجل صون وجود البلاد ومستقبلها. [الأناضول]

      ولفت الرئيس التركي إلى أن التصدي للهجمات الإرهابية ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف 15 يوليو/تموز 2016، يعكس الكفاح الدؤوب لتركيا. [TRT عربي]

      هيئة الأركان الأمريكية: سنكشف قريباً عن تسجيلات مصوَّرة لعملية قتل البغدادي

        أعلنت هيئة الأركان الأمريكية الاثنين، عزمها الكشف عن صور ومقاطع فيديو للعملية السرية التي نفّذَتها الولايات المتحدة ضدّ أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان مارك ميلي، في البنتاغون مساء الاثنين. [TRT عربي]

        وقال ميلي: "لدينا صور وأشرطة فيديو عن عملية استهداف البغدادي سنكشف عنها قريباً"، وفق ما نقلته قناة الحرة الأمريكية. وأكّد أنه جرى خلال العملية احتجاز رجلين، وهما في حوزة القوات الأمريكية بمكان آمن. [TRT عربي]

        وحول العملية قال ميلي إن "القوات الأمريكية استخدمت أسلحة مختلفة وخفيفة وذخائر، كما استخدموا قنبلة لتدمير ملجأ البغدادي، ولفت إلى أن بقايا جثة البغدادي يجري التعامل معها والتخلص منها حسب قواعد النزاع. [الأناضول]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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