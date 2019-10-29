سياسة
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أنقرة تحذّر: قِصَر نظر الحلفاء سيخلق مشكلات طويلة الأمد
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن "سياسات الحلفاء التي تتسم بقِصَر نظر" تجاه تركيا "ستخلق مشكلات طويلة الأمد وتزعزع استقرار المنطقة بأسرها وتزيد المخاطر التي تهدّد الأمن الدولي".
أنقرة تحذّر: قِصَر نظر الحلفاء سيخلق مشكلات طويلة الأمد
رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين يقول إن "اعتراف حلفائنا بقيادي إرهابي سيكون ضارّاً بعلاقاتنا" / AA
29 أكتوبر 2019

حذّر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الاثنين، من أن "سياسات الحلفاء التي تتسم بقصر نظر" تجاه تركيا "ستخلق مشكلات طويلة الأمد وتزعزع استقرار المنطقة بأسرها وتزيد المخاطر التي تهدّد الأمن الدولي".

وأضاف ألطون عبر تويتر: "نجدد تأكيد أن اعتراف حلفائنا بقيادي إرهابي سيكون ضارّاً بعلاقاتنا"، في إشارة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين يحثّون إدارة دونالد ترمب على دعوة القيادي بتنظيم YPG/PKK الإرهابي فرهاد عبدي شاهين الملقَّب بـ"مظلوم كوباني" لزيارة واشنطن.

واعتبر أن هذا الاعتراف يُعَدّ "انتهاكاً للقوانين الوطنية والدولية، وهو ضد روح التحالف والشراكة الاستراتيجية" بين تركيا والولايات المتحدة.

واختتم بقوله: "ليس على السلطات الأمريكية أن تحرم قادة الإرهاب من تأشيرات دخول الولايات المتحدة فحسب، بل عليها أن تتعاون مع الحلفاء لتقديمهم إلى العدالة".

كانت وزارة العدل التركية أعلنت الاثنين، أنها أكملت ملفّاً يتضمن المطالبة باعتقال الإرهابي مظلوم كوباني وتسليمه إلى أنقرة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها أرسلت الملف المذكور إلى وزارة الخارجية التركية لإرساله إلى الجهات الدولية المعنية.

والخميس الماضي طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة بتسليم الإرهابي مظلوم كوباني حال وطئت قدمه الأراضي الأمريكية.

فيما جدّد وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو الجمعة، تأكيد رفض تركيا عقد حلفائها لقاءات مع الإرهابي مظلوم كوباني، معتبراً في تصريحات صحفية مثل تلك اللقاءات "شرعنة للإرهابيين".

والأسبوع الماضي عقد كينيث ماكنزي، قائد القيادة الأمريكية الوسطى، لقاءات مع قيادات من تنظيم YPG/PKK الإرهابي في سوريا، بينهم مظلوم كوباني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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