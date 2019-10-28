أعلنت هيئة الإركان الأمريكية الاثنين، عزمها الكشف عن صور ومقاطع فيديو للعملية السرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان مارك ميلي، في البنتاغون مساء الاثنين.

وقال ميلي: "لدينا صور وأشرطة فيديو عن عملية استهداف البغدادي سنكشف عنها قريباً"، وفق ما نقلته قناة الحرة الأمريكية.

وأكد أنه جرى خلال العملية احتجاز رجلين، وهما في حوزة القوات الأمريكية في مكان آمن.

وحول العملية، قال ميلي: إن القوات الأمريكية استخدمت أسلحة مختلفة وخفيفة وذخائر، كما استخدموا قنبلة لتدمير ملجأ البغدادي، ولفت إلى أن بقايا جثة البغدادي يجري التعامل معها والتخلص منها حسب قواعد النزاع.

ورفض رئيس هيئة الأركان الكشف عن موقع انطلاق العملية التي استهدفت البغدادي، أو عن طبيعة الوثائق التي حازتها القوات الأمريكية في العملية، حسب القناة نفسها.

بدوره، قال إسبر إن بلاده بدأت إعادة نشر قوات في سوريا، لضمان ألا يصل تنظيم داعش إلى حقول النفط.

والخميس، تعهد الرئيس ترمب بعدم السماح لتنظيم داعش الإرهابي بالاستيلاء على حقول النفط شمالي سوريا.

وقال في تغريدة، إن "حقول النفط التي جرت مناقشتها في خطابي الأربعاء كانت تحت سيطرة داعش حتى سيطرت عليها الولايات المتحدة. لن نسمح أبداً لداعش الذي يتشكل مجدداً، بالاستيلاء على تلك الحقول".

واتهمت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان، الولايات المتحدة بممارسة "اللصوصية" على مستوى عالمي بعد إعلان نيتها حماية حقول النفط شرقي سوريا.

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده شمال غربي سوريا، بالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.