سياسة
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جليك: الخطوات ضد داعش يجب أن تُطبق ضد بقية التنظيمات الإرهابية
قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك الاثنين، إن الخطوات المتبعة ضد تنظيم داعش الإرهابي يجب أن تُطبق ضد كل التنظيمات الإرهابية، بما فيها تنظيما YPG/PYD وPKK.
جليك: الخطوات ضد داعش يجب أن تُطبق ضد بقية التنظيمات الإرهابية
جليك: وجود تنظيم YPG/PKK الإرهابي لا يؤدي إلى تراجع داعش، بل على العكس تماماً / AA
28 أكتوبر 2019

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك الاثنين، إن الخطوات المتبعة ضد تنظيم داعش الإرهابي يجب أن تُطبق ضد كل التنظيمات الإرهابية.

وأشار جليك إلى أن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يعدّ نقطة تحول في مكافحة الإرهاب، معرباً عن أمله في استمرار النهج المبدئي نفسه ضد كل التنظيمات الإرهابية.

وأضاف أن "مكافحة كل التنظيمات الإرهابية ممكنة عبر اتخاذ الجميع موقفاً مبدئياً ضدها كلها، والخطوات المتبعة ضد داعش يجب أن تُطبق ضد YPG/PYD وPKK أيضاً".

وشدد على أن وجود تنظيم YPG/PKK الإرهابي لا يؤدي إلى تراجع داعش، بل على العكس تماماً، قائلاً: إنه يهيئ له الظروف للعودة.

من جهة أخرى، دعا جليك الدول الأوروبية لاتخاذ الاحتياطات حيال المضايقات والهجمات التي ينفذها أنصار منظمة PKK الإرهابية ضد الجالية التركية في أوروبا.

وفيما يتعلق بقضية المهاجرين، أكد المتحدث باسم العدالة والتنمية، أن "تركيا ليست مخيم لاجئين، وبالتالي عليهم (الاتحاد الأوروبي) تناول هذه القضية بعناية وأن يأتونا بخطة عمل جدية".

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده شمال غربي سوريا، وبالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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