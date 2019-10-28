سياسة
2 دقيقة قراءة
عمليات بغداد تفرض حظراً للتجول من منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء
أعلنت قيادة عمليات بغداد الاثنين، فرض حظر لتجوّل الأشخاص والمركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها، اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى السادسة من صباح اليوم التالي.
عمليات بغداد تفرض حظراً للتجول من منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء
بررت قيادة العمليات قرارها بالقول إنه جاء "لحماية المتظاهرين ومنع المندسين من استهدافهم" / Reuters
28 أكتوبر 2019

قررت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، فرض حظر لتجوّل الأشخاص والمركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها، اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي في بيان، إنه "تقرر فرض حظر تجول الأشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها".

وأشار إلى أن "قرار حظر التجوال جاء لحماية المتظاهرين ومنع المندسين من استهدافهم، خصوصاً بعد اكتشاف بعض المندسين بينهم".

وصباح الاثنين، توفي متظاهر في محافظة البصرة جنوبي البلاد متأثراً بجراح أصيب بها، ليرتفع بذلك إجمالي قتلى الاحتجاجات في البلاد إلى 75 منذ الجمعة الماضية.

وهذه التظاهرات هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أولى قبل أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجاً وثمانية من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط في حقهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us