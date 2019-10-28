قررت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، فرض حظر لتجوّل الأشخاص والمركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها، اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي في بيان، إنه "تقرر فرض حظر تجول الأشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها".

وأشار إلى أن "قرار حظر التجوال جاء لحماية المتظاهرين ومنع المندسين من استهدافهم، خصوصاً بعد اكتشاف بعض المندسين بينهم".

وصباح الاثنين، توفي متظاهر في محافظة البصرة جنوبي البلاد متأثراً بجراح أصيب بها، ليرتفع بذلك إجمالي قتلى الاحتجاجات في البلاد إلى 75 منذ الجمعة الماضية.

وهذه التظاهرات هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أولى قبل أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجاً وثمانية من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط في حقهم.