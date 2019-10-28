أفاد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين، بوجود معلومات تفيد بإطلاق تنظيم YPG/PKK سراح عناصر تنظيم داعش الإرهابي من السجون، مقابل مبالغ مالية متذرعاً بعملية "نبع السلام".

وأضاف جاوش أوغلو "على أي حال، لا يمكن توقع ممارسات تختلف عن هذا السياق من منظمة إرهابية".

وأكد أن بلاده ستواصل تطهير المنطقة من الإرهابيين في حال لم ينسحبوا، وأن تعليق عملية نبع السلام لا يعني عدم القيام بأي خطوة حيال الإرهابيين المتبقين في المنطقة.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن تركيا ساهمت في مكافحة جميع المنظمات الإرهابية، وتمكنت من تحييد أكثر من 4 آلاف عنصر من داعش حتى اليوم، مؤكداً مواصلة كفاحها.

ولفت إلى أن بلاده تعاملت مع العملية الأمريكية في منطقة إدلب السورية التي جرى خلالها تحييد زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، "بما يتوافق مع روح التحالف والتعاون الاستراتيجي بين البلدين"، وذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقدم بالشكر لبلاده لمساهمتها في مكافحة الإرهاب.

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده شمال غربي سوريا، بالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن المنظمات الإرهابية تتصارع أحياناً فيما بينها وتتعاون مع بعضها أحياناً أخرى، في بيع الأسلحة والبترول وكل شيء، مضيفاً أن عناصر YPG في الرقة أطلقوا سراح إرهابيي داعش وساعدوهم على ركوب حافلات.

وذكر أنه من المقرر قدوم وفد عسكري روسي إلى تركيا، لمناقشة عدة قضايا منها آخر تطورات انسحاب الإرهابيين من المنطقة، وكيفية تسيير الدوريات المشتركة على عمق 10 كيلومترات في شمالي سوريا.