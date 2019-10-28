سياسة
2 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: YPG أطلق سراح سجناء داعش بمقابل مادي
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين، إن لدينا معلومات تفيد بإطلاق تنظيم YPG/PKK سراح عناصر تنظيم داعش الإرهابي من السجون، مقابل مبالغ مالية متذرعاً بعملية "نبع السلام".
جاوش أوغلو: YPG أطلق سراح سجناء داعش بمقابل مادي
جاوش أوغلو: تركيا ساهمت في مكافحة جميع المنظمات الإرهابية، وتمكنت من تحييد أكثر من 4 آلاف عنصر من داعش حتى اليوم / AA
28 أكتوبر 2019

أفاد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين، بوجود معلومات تفيد بإطلاق تنظيم YPG/PKK سراح عناصر تنظيم داعش الإرهابي من السجون، مقابل مبالغ مالية متذرعاً بعملية "نبع السلام".

وأضاف جاوش أوغلو "على أي حال، لا يمكن توقع ممارسات تختلف عن هذا السياق من منظمة إرهابية".

وأكد أن بلاده ستواصل تطهير المنطقة من الإرهابيين في حال لم ينسحبوا، وأن تعليق عملية نبع السلام لا يعني عدم القيام بأي خطوة حيال الإرهابيين المتبقين في المنطقة.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن تركيا ساهمت في مكافحة جميع المنظمات الإرهابية، وتمكنت من تحييد أكثر من 4 آلاف عنصر من داعش حتى اليوم، مؤكداً مواصلة كفاحها.

ولفت إلى أن بلاده تعاملت مع العملية الأمريكية في منطقة إدلب السورية التي جرى خلالها تحييد زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، "بما يتوافق مع روح التحالف والتعاون الاستراتيجي بين البلدين"، وذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقدم بالشكر لبلاده لمساهمتها في مكافحة الإرهاب.

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده شمال غربي سوريا، بالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن المنظمات الإرهابية تتصارع أحياناً فيما بينها وتتعاون مع بعضها أحياناً أخرى، في بيع الأسلحة والبترول وكل شيء، مضيفاً أن عناصر YPG في الرقة أطلقوا سراح إرهابيي داعش وساعدوهم على ركوب حافلات.

وذكر أنه من المقرر قدوم وفد عسكري روسي إلى تركيا، لمناقشة عدة قضايا منها آخر تطورات انسحاب الإرهابيين من المنطقة، وكيفية تسيير الدوريات المشتركة على عمق 10 كيلومترات في شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us