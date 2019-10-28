قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تخوض حالياً بأساليب مختلفة حرباً مماثلة لحرب الاستقلال التي جرت قبل قرن وتكللت بتأسيس الجمهورية التركية.

جاء ذلك في رسالة لأردوغان بمناسبة الذكرى الـ96 لتأسيس الجمهورية التركية، الذي يوافق يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وهنأ أردوغان عامة الشعب التركي بهذه المناسبة، مبيناً أن الدولة التركية بتجربتها العميقة ومكتسبات الجمهورية تمتلك القدرة الكافية للتغلب على كل المشاكل.

وأوضح أن الدولة والشعب التركي يتكاتفان من أجل صون وجود البلاد ومستقبلها.

ولفت أردوغان إلى أن التصدي للهجمات الإرهابية ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف 15 يوليو/تموز 2016، يعكس الكفاح الدؤوب لتركيا.

وتابع قائلاً: إن العمليات التي قمنا بها في سوريا (درع الفرات - غصن الزيتون - نبع السلام)، تعتبر جزءاً من كفاح تركيا ضد التنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى استمرار الهجمات التي تستهدف أمن الحدود التركية وسيادة البلاد واقتصادها، وأن تركيا قادرة على مواجهة تلك الهجمات بتجربتها العميقة وإمكاناتها المتوفرة.

وتابع: "سنتوّج مسيرتنا العظيمة ذات الاستمرارية التاريخية من الدولة السلجوقية إلى العثمانية ومنها إلى جمهورية تركيا الشابة، بأهدافنا لعام 2023 (مئوية تأسيس الجمهورية)، وسنرتقي إلى مستوى أعلى من خلال رؤيتنا المستقبلية لعامي 2053 و2071".

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية" في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.