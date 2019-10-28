سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: نخوض حرباً مماثلة لحرب الاستقلال بأساليب مختلفة
هنأ أردوغان عامة الشعب التركي بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية التركية، مبيناً أن الدولة التركية بتجربتها العميقة ومكتسبات الجمهورية تمتلك القدرة الكافية للتغلب على كل المشاكل، وأهمها التصدي للهجمات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.
أردوغان: نخوض حرباً مماثلة لحرب الاستقلال بأساليب مختلفة
قال أردوغان إن تركيا قادرة على مواجهة الهجمات الإرهابية بتجربتها العميقة وإمكاناتها المتوفرة / AA
28 أكتوبر 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تخوض حالياً بأساليب مختلفة حرباً مماثلة لحرب الاستقلال التي جرت قبل قرن وتكللت بتأسيس الجمهورية التركية.

جاء ذلك في رسالة لأردوغان بمناسبة الذكرى الـ96 لتأسيس الجمهورية التركية، الذي يوافق يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وهنأ أردوغان عامة الشعب التركي بهذه المناسبة، مبيناً أن الدولة التركية بتجربتها العميقة ومكتسبات الجمهورية تمتلك القدرة الكافية للتغلب على كل المشاكل.

وأوضح أن الدولة والشعب التركي يتكاتفان من أجل صون وجود البلاد ومستقبلها.

ولفت أردوغان إلى أن التصدي للهجمات الإرهابية ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف 15 يوليو/تموز 2016، يعكس الكفاح الدؤوب لتركيا.

وتابع قائلاً: إن العمليات التي قمنا بها في سوريا (درع الفرات - غصن الزيتون - نبع السلام)، تعتبر جزءاً من كفاح تركيا ضد التنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى استمرار الهجمات التي تستهدف أمن الحدود التركية وسيادة البلاد واقتصادها، وأن تركيا قادرة على مواجهة تلك الهجمات بتجربتها العميقة وإمكاناتها المتوفرة.

وتابع: "سنتوّج مسيرتنا العظيمة ذات الاستمرارية التاريخية من الدولة السلجوقية إلى العثمانية ومنها إلى جمهورية تركيا الشابة، بأهدافنا لعام 2023 (مئوية تأسيس الجمهورية)، وسنرتقي إلى مستوى أعلى من خلال رؤيتنا المستقبلية لعامي 2053 و2071".

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية" في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us