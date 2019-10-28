سياسة
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وزير الخزانة الأمريكي: نعتزم زيادة الضغط على إيران
أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن الاثنين، أن بلاده تعتزم زيادة الضغط على إيران، وقال: "ننفذ حملة ضغط قصوى من خلال العقوبات، وهي تنجح".
وزير الخزانة الأمريكي: نعتزم زيادة الضغط على إيران
تصريحات منوشن جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده في القدس المحتلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / Reuters
28 أكتوبر 2019

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم زيادة الضغط على إيران.

وقال منوشن في مؤتمر صحفي مشترك عقده في القدس المحتلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سنستمر في الضغط أكثر وأكثر"، وأضاف: "ننفذ حملة ضغط قصوى من خلال العقوبات، وهي تنجح".

من جهته، قال نتنياهو إن ايران "تعمل جاهدة على إنتاج صواريخ باليستية باستطاعتها أن تطال أي هدف في الشرق الأوسط"، وأضاف أن "إيران تُشكل تهديداً على السلام في الشرق الأوسط برمته".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "طهران تقوم بنشر صواريخ دقيقة في أماكن مختلفة بالمنطقة لا سيما اليمن لكي تستهدف الأراضي الإسرائيلية".

وجدد نتنياهو دعوته إلى "ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتصدي لإيران وتشديد العقوبات المفروضة عليها".

كما رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي مجدداً "بنجاح العملية الأمريكية لتصفية زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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