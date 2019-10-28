قال وزير النقل والبنية التحتية التركية جاهد طورهان، إن عدد المسافرين عبر مطار إسطنبول الدولي بلغ 40 مليون شخص و470 ألفاً و45 مسافراً، منذ افتتاحه في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار طورهان إلى أن اكتمال المطار سيساهم في تنشيط الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل في البلاد وفي الاقتصاد الوطني.

وأكّد طورهان أن مطار إسطنبول يُعَدّ الأكثر جذباً وضخامة بين المشاريع المشتركة بين القطاعين العامّ والخاصّ، لافتاً إلى أنه سيكون أحد أكبر المطارات في العالم من حيث عدد الركاب.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطار إسطنبول رسمياً، وهو ثالث مطار دولي في المدينة ذات الموقع الاستراتيجي. وتأتي الذكرى الأولى لافتتاح مطار إسطنبول بالتزامن مع الذكرى السادسة والتسعين لتأسيس الجمهورية التركية.

وتبلغ مساحة المطار الإجمالية 76.5 مليون متر مربع، ويُعَدّ أكبر مطار في العالم، ومن أهمّ مشاريع الجمهورية التركية.