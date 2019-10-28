الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لا يحب التحالفات، فهي في نظره تتطلب الالتزام، والالتزامات لا تتناسب مع فكرته عن المعاملات الضيقة التي تخدم مصالح واشنطن بشكل مؤقَّت.

ترمب يشبه انعزاليِّي عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، لا يرى حاجة إلى الحلفاء، ولا يريد الاضطرار إلى الوفاء بالتزاماته، لذا تقوم نظرته إلى الحلفاء على قاعدة "اعتنِبنفسكولاتكلّفنيدولاراً".

سياسة رئيس أم توجُّه دولة؟

شواهد التخلي الأمريكي عن الحلفاء كثيرة، فقد تحالفت واشنطن في فترة أوباما مع الأكراد مهددة حليفتها تركيا، وفي عهد ترمب تم التخلي عن الأكراد، وفي أثناء ذلك لم تستجب واشنطن بما يكفي للرد على هجمات أرامكو على أراضي حليفتها السعودية.

وبين هذا وذاك الكثير من العناوين، فما يجري في الموضوع الفلسطيني يثبت انقلاباً أمريكياً على الحلفاء، الأردن والسلطة الفلسطينية، فالجميع يشعر بأن واشنطن تغيرت.

هنا يأتي السؤال: هل تخلِّي واشنطن عن حلفائها بهذا الشكل السريع والدرامتيكي، هو مجرد سياسات ترمبية مؤقتة، أم إنها توجُّه عامّ للدولة الأمريكية بمؤسساتها المختلفة.

بتقديري تعيد واشنطن رسم استراتيجيتها في المنطقة، فهناك تموضع جديد، وهناك انسحابات من ملفات عديدة، كما أن مصالحها تمر بإعادة تعريف من ناحية "الحاجة والكلفة".

أما قضية الشخوص، فالرئيس ترمب يمارس وضوحاً مكشوفاً، ونستطيع اعتباره شخصية تتقن استراتيجية حرق المراحل. ومن هنا يظهر أنه شخص غير متوقَّع، لكنه في المحصلة يعبّر عن توجهات عامة في بلاده.

معادلة "النفط وأمن إسرائيل" ... هل تغيرت؟

في السابق كانت بديهيات المصالح الأمريكية في المنطقة تقوم على حماية "النفط وإسرائيل"، فهل تغيرت المصالح، أم إن طريقة إدارة المسألة هي ما أصابه التغيير؟

بعد ضربة أرامكو الأخيرة في السعودية بساعات، كان الرئيس الأمريكي يلقي خطابا، في ولاية نيو مكسيكو، فتحدث بوضوح عن أن النفط لم يعُد عاملاً مهمّاً، وأن غزو العراق لن يتكرر.

فقد أعلن الرئيس ترمب أن الولايات المتحدة لا تحصل على النفط من الخليج، لذلك يجب أن يتحمل الآخرون مسؤولية الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحاً، وذلك على عكس سياسة أسلافه الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

إذاً ففي المنطقة استراتيجية أمريكية جديدة، ففيها انسحاب من ناحية الكلفة والخسائر، أما البقاء فمستمر لغايات عدم ترك المنطقة لروسيا والصين، بشرط أن يكون ذلك على حساب الحلفاء، فلم تعُد أمريكا بوارد دفع الفاتورة لا من الدماء ولا من الأموال.

تركيا تخرج من القفص .. وتفهم المعادلة

الدولة التركية كانت أول من فهم السياسة الأمريكية الجديدة، وأول من استجاب لها بنوع من الاستقلالية وتعدُّد الخيارات المتاحة.

فقد تخلت أمريكا عن حليفها التركي في أهمّ مفاصل حساسية، ألا وهو الأمن القومي التركي، وأقصد هنا أن واشنطن قامت بالتحالف مع الأكراد، وسلّحَتهم وسمّنتهم، بما يعرّض مصالح تركيا للخطر.

الأتراك قرّروا الخروج من القفص، فاتخذ أردوغان من الإجراءات ما يتناسب مع أمن تركيا القومي. عندها خطّت أنقرة مساراً مختلفاً خاصّاً في سوريا، وشبكت علاقة حميمية مع روسيا وإيران، واشترت منظومة "S-400" من موسكو، وأخيراً قررت نزع شوكها بأيديها في شرق الفرات.

هذه المقاربة التركية، يمكن اعتبارها شجاعة وديناميكية، فالبقاء في القفص الأمريكي الذي بدأ بالانقلاب على حلفائه ليس خياراً مثاليّاً، بل هو خيار قاتل ومكلّف، ومن هنا خرجت تركيا لتقول: آن أوان اللعب وفق مصالحنا الخاصة.

الرياض مصدومة.. لكنها تؤمن بالقفص

أكثر الدولة صدمة وخسارة بسبب استراتيجية ترمب القائمة على "التخلي عن الحلفاء" كانت المملكة العربية السعودية، مع ذلك تبقى استجابتها محلّ تردُّد وشك.

فمن جهة لم يبادر ترمب إلى إنهاء التهديد الإيراني الموجه إلى السعودية، فالإشارات الصادرة من البيت الأبيض تقول بوضوح إنهم لن يحابوا إيران، وإنهم بصدد الجلوس معهم إلى طاولة الحوار.

علاوة على ذلك، فإن ترمب برّر عدم الرد على هجوم أرامكو بقوله إن ذلك كان هجوماً على السعودية، ولم يكن هذا هجوماً على الأمريكيين.

كما صُدمت الرياض بعد تخلِّي ترمب عن الأكراد، فمن سيعتمد على الولايات المتحدة لتكون حليفته؟ ويقال إن دبلوماسيّاً سعوديّاً أخبر "دينيس روس، المبعوث السابق للشرق الأوسط، بأن الكثيرين في المنطقة يقولون الآن إنه "إذا كنت تعتمد على الغطاء الأمريكي فأنت عارٍ".

مع ذلك لم تقرر السعودية مغادرة القفص الأمريكي، أو حتى التفكير في خيارات موازية، فهناك استدعاء لمزيد من الجنود الأمريكيين، رغم القناعة بأنهم لن يدافعوا عن الأراضي السعودية.

لكن الخطر، سعودياً، أن خصوم الولايات المتحدة سيستفيدون من الفرص التي يخلقها انسحاب الأمريكيين، بل إن في المسرح شيئاً أكثر غدراً، فحيث يصبح خصوم أمريكا أكثر جرأة فإن أصدقاءها يشعرون بأنه يتعيَّن عليهم استيعابهم.

معنى ذلك أن الحلفاء الأثرياء، في ظل بقائهم في الجلباب الأمريكي، مضطرون إلى دفع الكلفة لواشنطن من جهة، ولخصوم واشنطن من جهة أخرى، وما زيارة بوتين للرياض إلا دليل على دفع مزيد من الكلف دون خروج من القفص.

الأردن .. تتقدم خطوة وتعود خطوات

الملك الأردني يدرك هذا التحول الأمريكي، ففي زيارته الأخيرة للولايات المتحدة واجه محاولات تضييق من الإدارة الأمريكية، وهو يعلم أن أمريكا تتغير في الملف الفلسطيني والسوري، ورغم ذلك تزداد مساعداتها الاقتصادية لعمّان.

الانسحابات الأمريكية وتخليها عن الحلفاء، وتراجعها الدراماتيكي عن مواقفها السابقة في القضية الفلسطينية، كل ذلك يقلق عمّان، فالهمسات في الغرف المغلقة تتصاعد بشكل كبير.

لكن في المقابل لا يزال الأردن مترددة بمعالجة كل ذلك، فخطواته لا تزال بطيئة ومترددة ومتناقضة. فاللغة الخشنة المستخدمة تجاه تركيا، وعملية نبع السلام، تثبتان أننا نراوح مكاننا ونفوّت فرصة الاستثمار في العلاقة مع الأتراك، ذات الفائدة الكبيرة في القدس والاقتصاد.

الأردن مُطالَب بالانتماء الخالص إلى مصالحه الحيوية، فالانكفاء الأمريكي، يحتاج إلى خطة جديدة، وأعتقد أن الأردن يرى ذلك، لكنه يقدّم رجلاً ويرجع أخرى.

ختاماً، إذا لم ترغب الولايات المتحدة في أن تقوم بدور شرطي العالم لمنع تَشكُّل فراغات، فإنه يجب عليها إيجاد طرق لتجنيد الحلفاء والشركاء الإقليميين الذين سيتقاسمون العبء معها. وذلك لا يتحقق إلا بوجود أصدقاء، يعتقدون أنهم يستطيعون التحالف مع الأمريكيين دون التعرُّض للخيانة.

من هنا، يجب على الحلفاء، فهم التغيير والاستجابة له باستقلالية تامة، فالتأخير ستكون كلفته قاسية، وستجد دولنا نفسها بين مطرقة واشنطن وسندان الخصوم وابتزازهم.

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