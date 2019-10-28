سياسة
2 دقيقة قراءة
صويلو: لا يمكن لدولة قانون أن تخاطب قاتلاً شريكاً للبغدادي في الإرهاب
تركيا ترفض تعامل الإدارة الأمريكية مع من تصفه بالرجل القاتل، مظلوم كوباني، وتنتقد عدم مساواته مع البغدادي، لا سيما اشتراك الطرفين في الإرهاب.
صويلو: لا يمكن لدولة قانون أن تخاطب قاتلاً شريكاً للبغدادي في الإرهاب
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يقول إن مظلوم كوباني والبغدادي متساويان في الإرهاب / AA
28 أكتوبر 2019

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن قائد تنظيم YPG الإرهابي فرحات عبد شاهين، الملقب بـ"مظلوم كوباني"، لا يختلف عن زعيم تنظيم داعش المقتول، الإرهابي أبو بكر البغدادي في شيء.

وانتقد صويلو في كلمة ألقاها ضمن مشاركته في حفل افتتاح دورة تدريبية لمشرفي مراكز الشرطة في العاصمة أنقرة، مواقف واشنطن والاتحاد الأوروبي تجاه تنظيم PKK/YPG الإرهابي، مؤكّداً رفض بلاده تواصل الإدارة الأمريكية مع كوباني ومحاولات شرعنته، وهو ما اعتبره أمراً لن يزيل قناع الإرهاب عنه، واصفاً شاهين بالرجل القاتل وأنه لا يمكن لدولة قانون، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أن تخاطب شخصاً كهذا.

وشدّد صويلو على أن أنقرة لن تترك مصير البلاد والمنطقة "بيد حفنة من الأثرياء في الغرب".

وكانت تركيا انتقدت الإدارة الأمريكية، بعد أن أجرى ترمب اتصالات هاتفية بشأن الاتفاق الأخير بين واشنطن وأنقرة، حول مناطق شمال شرقي سوريا.

وتعتبر السلطات التركية مظلوم كوباني إرهابياً، لصلته بتنظيم YPG الإرهابي المحظور في البلاد، فيما يطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي بتسليم كوباني لأنقرة، بموجب إشعار أحمر من شرطة الأنتربول الأوروبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us