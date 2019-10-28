وقفت السلطات التركية الاثنين، 32 شخصاً مشتبهاً بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وتمكنت فرق مكافحة الإرهاب في العاصمة التركية أنقرة، من احتجاز الأفراد المشتبه بهم بعد أن تمكنوا من دخول البلاد بطرق غير قانونية.

وأحيل الموقوفون إلى دائرة الهجرة لاتخاذ إجراءات ترحيلهم خارج البلاد.

وفي وقت سابق وقفت السلطات 12 عراقياً في ولاية صامصمون شمال تركيا، للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش الإرهابي.

وكان التنظيم الإرهابي نفّذ عمليات إرهابية في تركيا خلال عامَي 2015-2016 أسفرت عن مقتل مئات المدنيين.

جاءت العملية بعد يوم واحد من إعلان الإدارة الأمريكية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في ريف إدلب شمال سوريا.

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقتل البغدادي نقطة تحوُّل في المعركة المشتركة ضدّ الإرهاب، معبّراً عن ثقته في أن الكفاح الحازم ضد الإرهاب سيجلب السلام للبشرية جمعاء.