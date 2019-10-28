أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين، استشهاد جندي تركي متأثراً بجروح خطيرة أُصيب بها في هجوم بقذائف الهاون أطلقها إرهابيو تنظيم PKK/YPG، في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإرهابيين نفّذوا الأحد هجوماً بقذائف الهاون، على وحدات متمركزة في رأس العين الواقعة ضمن نطاق عملية نبع السلام.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة ردّت على الهجوم الإرهابي، في إطار حق الدفاع عن النفس، ودمّرَت الأماكن التي شنّ منها العناصر الإرهابية هجومهم.

ودعت "الدفاع" التركية بالرحمة لروح الشهيد وتمنّت الصبر والسلوان لذويه وللقوات المسلحة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 أكتوبر علّق الجيش التركي العملية بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه الاتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.