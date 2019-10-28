سياسة
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الجيش الوطني السوري يدمّر سيارة مفخَّخة في تل أبيض
بمشاركة الجيش التركي تَمكَّن الجيش الوطني السوري من تدمير سيارة مفخخة في منطقة شرق الفرات شمال سوريا، تابعة لتنظيم PKK/YPG الإرهابي بعد أن نجح الطيران التركي دون طيار في رصدها.
الجيش الوطني السوري يدمّر سيارة مفخَّخة في تل أبيض
صورة للسيارة التي فجّرها خبراء المتفجرات في تل أبيض / وزارة الدفاع التركية
28 أكتوبر 2019

تمكنت قوات الجيش الوطني السوري من تدمير سيارة مخففة تابعة لتنظيم PKK/YPG الإرهابي في منطقة تل أبيص شمال شرق سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته الأحد، إن القوات المشاركة في عملية نبع السلام، تواصل أعمال تفكيك الألغام والمتفجرات التي خلّفَتها التنظيمات الإرهابية.

وبثت الوزارة مشاهد لعملية التدمير بعد أن تمكنت فرق الكشف عن المتفجرات والألغام من إخراج السيارة إلى خارج المدينة لتدميرها بعيداً عن المواقع السكنية، حسب ما ورد في البيان.

يشار إلى أن الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري أطلق عملية نبع السلام العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمال سوريا، لتطهيرها من التنظيمات الإرهابية وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الثاني الجاري، علّق الجيش التركي العملية بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق ينصّ على انسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق آخر بين أنقرة وموسكو في 22 من الشهر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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