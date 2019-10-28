نجا وزيرا الداخلية والنقل في اليمن فجر الاثنين، من محاولة اغتيال، بعد محاولة شخصين وضع عبوة ناسفة بالقرب من مقر إقامتهما في محافظة شبوه شرقي البلاد، حسب مصدر حكومي.

وقال المصدر لوكالة الأناضول، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على شخصين حاولا استهداف وزير الداخلية أحمد الميسري، ووزير النقل صالح الجبواني، المقيمين في عاصمة المحافظة عتق.

وأضاف: "حاول الشخصان وضع العبوة بجوار مبنى المحافظة الذي يقيم فيه الميسري والجبواني، إلا أن أجهزة الأمن قبضت عليهما قبل إتمام الجريمة، وأحالتهما إلى التحقيق".

ويقيم الوزيران في مبنى المحافظة منذ 4 أيام عقب وصولهما إلى محافظة عتق، في زيارة تفقدية.

وتأتي محاولة الاغتيال هذه بعد يومين من توجيه الميسري انتقادات لاذعة إلى الإمارات، وإعلانه أن مشروعها في اليمن قد سقط، ولن يُقبَل بأي اتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال لقاء تَشاوُريّ عقده الميسري مع شخصيات ومراجع قبلية السبت في مدينة عتق.