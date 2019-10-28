سياسة
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"اسجنوه .. قيّدوه " هتافات ضدّ ترمب لدى دخوله ملعباً في واشنطن
استقبل الحضور في ملعب باتس في مباراة البطولة الوطنية للبيسبول بواشنطن، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بهتافات غاضبة، احتجاجاً على عدم مساءلته بعد تحقيقات العزل والفضيحة الأوكرانية.
"اسجنوه .. قيّدوه " هتافات ضدّ ترمب لدى دخوله ملعباً في واشنطن
ترمب متهَم باستغلال سلطاته في تحقيق مصالح انتخابية / AP
28 أكتوبر 2019

تداول رُوّاد مواقع التواصل الاجتماعي الأحد مقاطع فيديو تُظهِر هتافات مناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لدى دخوله ملعباً لحضور نهائي البطولة الوطنية للعبة البيسبول في واشنطن، وذلك بعد ساعات من إعلانه النصر وقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في إدلب السورية.

وبدأت الجماهير الهتاف ضد ترمب: "اسجنوه، قيّدوه"، وذلك فور دخول الرئيس الأمريكي إلى ساحة المباراة وظهوره على شاشة الملعب مع زوجته ميلانيا.

وأبدى الجمهور رفضه سياسة ترمب بهاتين العبارتين حسب المتابعين والمعلّقين، في إشارة إلى تحقيقات العزل ومساءلته في قضية أوكرانيا أو ما بات يُعرَف بـ"الفضيحة الأوكرانية"، إضافة إلى قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

ويتهم الديمقراطيون ترمب بإساءة استخدام السلطة لصالحه بهدف تحقيق أهداف انتخابية تضمن فوزه في الانتخابات القادمة. في المقابل يرى مناصروه أن هذه القضايا لا تعكس الصورة الكاملة للجهود الدبلوماسية لإدارة ترمب.

يشار إلى أن هذه القضايا جعلت الشارع الأمريكي أقل تضامناً مع رئيس البيت الأبيض ومواقفه تجاه مصالح البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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